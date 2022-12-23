Пятница, 23 Декабря 2022 18:37

АрмИнфо.На строительстве альтернативной дороги в Арцах заняты три дорожно-строительные компании. Об этом 23 декабря в Гюмри сообщил журналистам министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.

По его словам, альтернативная дорога ведет в село Тех, откуда сворачивается в сторону Корнидзора и к границе. Протяженность дороги составляет 11,7 км. В настоящее время при реализации проекта преодолены все препятствия и сложности, которые связаны с земляными и взрывными работами. В данном направлении выполнено 80% всех работ. К счастью, продолжил министр, погодные условия позволяют проводить работы, которые идут активными темпами. Земляные работы будут завершены до конца текущего года. <Наша цель - до мая следующего года заасфальтировать дорогу двумя слоями, если же погодные условия ухудшатся ограничимся пока одним слоем>, - сказал Саносян.