Пятница, 23 Декабря 2022 12:52

АрмИнфо.Республика Арцах находится в блокаде уже 264 часа. Об этом заявил директор Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

"Не знаю, который по счету 12-ый день блокады в армянской истории, когда так называемое международное сообщество объясняет нам, что ему наплевать на так называемую демократическую Армению. Но мы с таким упорство не хотим извлекать уроков. ....

... слова никому не нужны, а молчание никто не понимает, ... сделайте что-нибудь, хотя бы инициируйте процесс признания Республики Арцах, смешайте карты, осознанно поменяйте переговорщика, .... Во имя Армении и в объединенных интересах будущих поколений наше общее поставьте превыше личного", - написал Погосян, выразив убеждение, что этот процесс перерождения должен начаться в Арцахе.

Он констатировал, с 1988 года армянский народ прошел через много и пришел к сознанию, что сила порождает право.

"Мы и сейчас должны понимать, что кротким покорством "миролюбия и якобы демократичности" ничего не добьешься.

Враг понимает только язык силы. Наши деды говорили, общайся с турком, но палку из рук не выпускай. Когда мы встанем на ноги, тогда все и прекратится", - резюмировал Погосян.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.