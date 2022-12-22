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 Четверг, 22 Декабря 2022 22:15
Наира Бадалян

В зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФ

В зоне ответственности РМК в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано: Бюллетень МО РФ

АрмИнфо. В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с армянской и азербайджанской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге СТЕПАНАКЕРТ - ГОРИС.

Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре.

Всего с 23 ноября 2020 г. инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2504,1 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26762 взрывоопасных предмета.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.

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