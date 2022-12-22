Четверг, 22 Декабря 2022 22:14

АрмИнфо. Ситуация в Лачинском коридоре вызывает тревогу, поскольку, несмотря на трехстороннее заявление от 9 ноября, мы имеем то, что имеем. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 22 декабря на встрече с президентом РА Ваагном Хачатуряном.

По его словам, при наличии трехстороннего заявления от 9 ноября такой ситуации вообще не должно было быть. <Надеюсь, что в результате усилий и прямых коммуникаций наших международных партнеров, а также определенных дискуссий нам удастся урегулировать эту ситуацию, в целом, для достижения долгосрочной стабильности и мира в регионе>, - сказал он. Премьер уверенность, что все эти вопросы повестки дня будут обсуждены с президентом.

Хачатурян, в свою очередь отметил, что в экономическом отношении достижения правительства весьма значительны. <Ваш вклад и вклад правительства здесь очень большой>, - сказал он.

По словам президента, в мире очень мало стран, добившихся таких успехов, <очень мало стран, которые смогли максимально использовать свои возможности в сложных мировых экономических условиях>. Это, как считает президента, результат труда правительства и проводимых реформ за последние 4 года. <Мне было интересно, как мы добились таких успехов. В основном это связано с тем, что наш бизнес по большей части свободен ото всех оков, он действует свободно, где хочет, как хочет. Правительство очень успешно использует свои рычаги, особенно в части экономических законов, в том числе налогового>, - сказал он.

Президент Хачатурян признался, что всегда мечтал о том, что Армения станет страной, где бизнесмен заинтересован в том, чтобы работать с государством более честно, более открыто, и платить налоги. В следующем году, когда Армения перейдет на электронную налоговую отчетность, по его словам, бизнесу будет предоставлена возможность доказать отсутствие преступного умысла.

Отметим, что сегодня на заседании кабмина Пашинян обвинил РМК в невыполнении обязательств. <Де-факто получается, что обязательство, зафиксированное Трехсторонним заявлением по контролю Лачинского коридора не выполняется в том числе российским миротворческим контингентом. Конечно, это является результатом незаконных действий Азербайджана, но ситуация от этого не меняется, поскольку именно в этом заключается ключевое значение РМК - не допустить подобные противозаконные действия и, в частности, держать под контролем Лачинский коридор>, - сказал Никол Пашинян.