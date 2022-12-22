Четверг, 22 Декабря 2022 22:12

АрмИнфо.Движение по Бердзорскому (Лачинскому) коридору должно быть восстановлено в срочном порядке, чтобы не допустить ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович.

"Я внимательно слежу за ситуацией вокруг Нагорного Карабаха после перекрытия с 12 декабря дороги, проходящей через Лачинский коридор. Я обеспокоена тем, что длительные сбои в передвижении людей, не позволяющие некоторым из них добраться до своих домов, а также в доступе к товарам и услугам первой необходимости, включая продукты питания и неотложную медицинскую помощь, угрожают осуществлению прав человека населением Нагорного Карабаха", - заявила сегодня Дунья Миятович.

По ее словам, ответственные за поддержание общественного порядка и безопасности Коридора должны принять все необходимые меры для восстановления движения по этой дороге в срочном порядке и недопущения ухудшения гуманитарной ситуации.

"Кроме того, все соответствующие заинтересованные стороны должны избегать эскалации ситуации. Нынешняя ситуация еще раз показывает важность обеспечения свободного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и международных правозащитных миссий ко всем районам и людям, в том числе проживающим в Нагорном Карабахе. Как я указала в своем Меморандуме 2021 года, соответствующие органы должны разработать эффективные и гибкие способы доступа, позволяющие всем соответствующим сторонам, включая мое Управление, в приоритетном порядке обращаться к тем, кто нуждается в гуманитарной помощи и защите прав человека", - отметила Миятович.

При этом она подчеркнула, что как Уполномоченный по правам человека продолжит уделять пристальное внимание ситуации с правами человека в Нагорном Карабахе.

"Я готов взаимодействовать со всеми соответствующими собеседниками, чтобы помочь в преодолении существующих проблем", - резюмировал комиссар по правам человека СЕ.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.