Четверг, 22 Декабря 2022 20:04

АрмИнфо.Лишь 52% респондентов в Армении положительно относятся к России. Об этом свидетельствует опрос проведенный ВЦИОМ по теме "Общественное мнение населения стран региона СНГ о российской гуманитарной помощи и вкладе в содействие международному развитию".

В соседнем Азербайджане положительно относятся к России 38% опрошенных, в Казахстане и Беларуси по 62% соответственно, в Молдове

- 40%, в Узбекистане 74%, в Кыргызстане - 79%. Лучше всего к России относятся в Абхазии- 92%, Таджикистане - 95% и в Южной Осетии - 97%.

При этом лишь 54 % респондентов в Армении считают Россию дружественной страной, в Азербайджане - 36%, в Молдове - 50%, в Казахстане - 58%, в Узбекистане 67%, в Беларуси - 74%, Кыргызстане - 80%, в Абхазии- 97%, Таджикистане - 96% и в Южной Осетии - 99%.

Примечательно, что в топ-5 дружественных стран в Азербайджане назвали Турцию - 99% респондентов, Украину - 78%, Казахстан - 73%, Узбекистан - 71% и Туркменистан - 69%. При этом единогласно назвав недружественной Армению. Так считают 98% азербайджанских опрошенных.

Армения вошла в топ-5 дружественных стран для белорусов. Дружественной Армению считают 41% белорусских респондентов. В пятерку также вошли Россия (74%), Китай (54%), Казахстан (48%) и Узбекистан (41%).

В Молдове Армению назвали дружественной 36% опрошенных, еще 7% считают ее недружественной.

В самой Армении самой дружественной страной назвали Францию. Так считает 69% респондентов, еще 12% назвали ее недружественной. В топ5 дружественных стран также вошли Россия 54% (26 % назвали недружественной), Индия - 47% (17 % - недружественной считают), Китай 42% (18% считают недружественной), и США 42% (21% - считают недружественной).

Самыми недружественными для армян странами являются Турция 92% (2% назвали дружественной) и Азербайджан 98%.

В Казахстане дружественной считают Армению 46% респондентов, еще 45 %

- нейтральной, и лишь 6% считают ее недружественной.

В Таджикистане Армению считают недружественной лишь 2% респондентов, 33 % назвали дружественной, а 50% - нейтральной.

В Кыргызстане дружественной Армению считает лишь 12% опрошенных, 58%

- нейтральной, а 28% - недружественной.

Армения занимает третью строчку среди дружественных стран у абхазов. 53% респондентов в Абхазии назвали ее дружественной, 3% - недружественной, еще 41 % назвали ее нейтральной. В этом списке Армения в Абхазии уступает лишь россиянам и белорусам.

Аналогичное отношение к Армянам и в Южной Осетии - 49% ее назвали дружественной. 2 % недружественной, 47 % - нейтральной. Она также занимает третью строчку после России и Беларуси.

Интересная картина сложилась в Узбекистане, где 96% респондентов затруднились сказать какая для них Армения страна, и лишь 2% назвали ее дружественной.

Опрос подготовлен по итогам исследования по теме "Общественное мнение

населения стран региона СНГ о российской гуманитарной помощи и вкладе

в содействие международному развитию".

Целью Исследования является изучение (выявление) общественного мнения среди зарубежной аудитории 10-ти стран региона СНГ о вкладе Российской Федерации в содействие международному развитию (гуманитарное сотрудничество) и предоставление гуманитарной помощи странам-реципиентам региона СНГ, в т.ч. определение уровня осведомленности (знания) населения указанных стран о российских проектах и программах в сфере содействия международному развитию и гуманитарной помощи, оказанной (оказываемой) Россией этим государствам, а также восприятия (одобрения/неодобрения) действий России по оказанию разного рода гуманитарной помощи в исследуемых странах (в т.ч. в сравнении с аналогичной помощью, получаемой от других стран).

Задачи исследования - изучение уровня знаний об оказываемой Россией гуманитарной помощи в стране и восприятия действий России по оказанию разного рода гуманитарной помощи в стране.

Объектом исследования являются взрослые (от 18 лет и старше) граждане государств - участников СНГ (а также Абхазии и Южной Осетии), постоянно проживающие на территории государства, гражданами которого они являются. В объект исследования включаются следующие десять стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия.

Предмет исследования - это общественное мнение взрослых (от 18 лет и старше) граждан государств - участников СНГ о российских проектах и программах в сфере содействия международному развитию. Предмет в обязательном порядке включает показатели, указанные в Методике расчета показателей Комплексной государственной программы РФ "Содействие международному развитию".

Опросы по заданному опросному листу (анкете) проводились в исследуемых странах в периоды - с 23 августа по 14 сентября 2022 года (1 волна) и с 20 октября по 14 ноября 2022 года (2 волна).

Для обеспечения репрезентативности опроса взрослого населения (от 18 лет и старше) в каждой стране формировалась выборочная совокупность респондентов, соответствующая структуре населения страны по результатам последней переписи населения. Опросы в разных странах были выполнены в формате формализованного интервью (анкета) в двух вариантах: в методике формализованного интервью face-to-face по месту жительства, в методике телефонного интервью (CATI).