Четверг, 22 Декабря 2022 19:55

АрмИнфо.Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как конфронтационный шаг, однако считает не самым вероятным сценарий принятия Украины в альянс.

"Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное: Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО – а это не самый вероятный сценарий, - ей придется предоставить гарантии безопасности", - сказал Макрон в интервью газете Monde, передает Риа Новости.

По его мнению, архитектура безопасности и стабильности в регионе должна включать не только гарантии безопасности для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, а затем и Белоруссии.

"Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО", - отметил французский лидер.