Четверг, 22 Декабря 2022 12:16

АрмИнфо.Азербайджан продолжает удерживать закрытым Лачинский коридор, единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, напомнил премьер-министр Никол Пашинян 22 декабря на заседании кабмина.

Ситуация неизменна с 12 декабря, Азербайджан восстановил лишь подачу природного газа, которая была перекрыта 13 декабря. Из-за этого гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне острой, сотни семей разделены, оказавшись по разные стороны блокады, отмечается дефицит товаров первой необходимости, в том числе продовольствия (ранее сообщалось, что ежедневно 400 тонн товаров первой необходимости, в том числе, продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования ежедневно не поступает в Арцах из Армении-ред.).

<Действия Азербайджана незаконны и нарушают взятые им международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 года>, - подчеркнул Пашинян. Согласно пункту 6 данного заявления, напомнил премьер, Лачинский коридор, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, находится под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

<Де-факто получается, что обязательство, зафиксированное Трехсторонним заявлением по контролю Лачинского коридора не выполняется в том числе российским миротворческим контингентом. Конечно, это является результатом незаконных действий Азербайджана, но ситуация от этого не меняется, поскольку именно в этом заключается ключевое значение РМК - не допустить подобные противозаконные действия и, в частности, держать под контролем Лачинский коридор>, - сказал Никол Пашинян.

Он коснулся также международной реакции на действия Баку в Лачинском коридоре. Накануне прошло важнейшее обсуждение в Совбезе ООН по данному вопросу, разные организации и страны продолжают озвучивать четкую позицию по создавшейся ситуации, отметил он, поблагодарив тех, кто выступил с конкретной оценкой политике Азербайджана по закрытию Лачинского коридора и созданию гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. Он призвал усилить усилия по повышению осведомленности международного сообщества относительно сложившейся ситуации. <Необходимо вести активную работу, для того, чтобы ОБСЕ, ООН или МГ ОБСЕ отправили в Нагорный Карабах или Лачинский коридор миссию по сбору фактов>, - указал он.