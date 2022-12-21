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 Среда, 21 Декабря 2022 14:11
Марианна Мкртчян

Постпред Армении: Взаимодействие международного сообщества с Азербайджаном не должно осуществляться за счёт физической безопасности народа Народного Карабаха

Постпред Армении: Взаимодействие международного сообщества с Азербайджаном не должно осуществляться за счёт физической безопасности народа Народного Карабаха

АрмИнфо.Кризис, вызванный незаконной блокадой Азербайджаном населения Нагорного Карабаха, напрямую нарушает обязательства, взятые им в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, и ведет к гуманитарному кризису.

Об этом 20 декабря на созванном Индийским председательством по инициативе Армении срочном заседании Совбеза ООН заявил постпред РА в ООН Мгер Маргарян. Заседание было созвано в связи с ситуацией в Бердзорском (Лачинском) коридоре в связи с его блокадой Азербайджаном.

Армянский дипломат констатировал, что это также идет в разрез с международными обязательства Азербайджана, проистекающие из принципов международного права, прав человека и гуманитарного права.

Дипломат напомнил, что с 12 декабря безопасное перемещение людей, а также поставки продовольствия и медикаментов населению Нагорного Карабаха фактически запрещены, поскольку Азербайджан начал массовую кампанию протестов. По его словам, эта акция осуществляется при спонсировании азербайджанского государства.

"Таким образом, заблокирован Лачинский коридор, единственный путь через который осуществлялись поставки в Нагорный Карабах. Действия Азербайджана являются прямым нарушением трёхстороннего заявление от 9 ноября 2020г., а именно пункта шесть, который предусматривает, что Лачинский коридор обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации и что Республика Азербайджан гарантирую безопасное передвижения граждан, автомобильных средств и грузов вдоль коридора в обоих направлениях", - напомнил Маргарян.

В тоже время он подчеркнул, что организовав незаконную блокаду Лачинского коридора под надуманным предлогом экологической обеспокоенности, Азербайджан фактически совершает нападки на население в 120 000 человек, изолируя их во время сложного зимнего сезона. Дипломат обратил внимание, что блокада этой крайне важной гуманитарной линии жизни привела к многочисленным сбоям и серьезным сложностям.  Он констатировал, что как минимум 1100 гражданских лиц застряли на заблокированном шоссе и не могут вернуться в свои дома, в том числе и старики и дети.

"Представление медицинских услуг и социальных услуг и затруднено, что вызывает жизненно опасные ситуации и приводит к страданиям людей. Перевозка больных на срочные лечения в больницы Армении стала невозможной, что уже привело к смерти тяжело больного пациента. С 12 декабря зафиксирован только один пример перевозки тяжелобольного пациента. Для организации этого процесса потребовалось вовлечении многих сторон, в том числе российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. Это явно указывает на то, что коридор по-прежнему закрыт для перемещения населения, вопреки утверждениям азербайджанской стороны", - подчеркнул постпред Армении в ООН, указав на продовольственный дефицит в Арцахе в связи с тем, что около 4000 т поставок так и не дошли до своего пункта назначения.

"Средневековая осада народа Нагорного Карабаха усугублялась нарушением поставок газа в течение трёх дней подряд в тяжелых зимних условиях. Отсутствия отопления фактически остановило все процессы обучение в школах, таким образом,  лишая детей их базового право на получение образования.  Тревожная ситуация в Нагорном Карабахе приближается к гуманитарной катастрофе. Несмотря на усилия миротворцев на местах, переговоры властей Нагорного Карабаха с азербайджанской стороной с целью восстановления безопасного, неограниченного использования коридора пока не привели ни к каким результатам", - добавил Маргарян.

По его словам, скоординированный характер действий Азербайджана, включая предшествующий инциденты против гражданского населения, критически важных объектов инфраструктуры - это ещё одно доказательство того, что закрытие Лачинского коридора, действительно заранее спланированная операция, которая осуществляется властями Азербайджана с целью навредить гражданскому населению и создать широкомасштабный гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе.

Армянский дипломат подчеркнул, что утверждения властей Азербайджана о том, что они не ограничивали движения по коридору не соответствует действительности. По его словам, это обычный подход этой страны - обвинять жертву, чтобы избежать собственной ответственности за тяжелые и серьезные нарушения международных обязательств.

Маргарян также назвал ложным предлог об экологической обеспокоенности азербайджанской стороны. Он констатировал, что это повод чтобы оправдать дальнейшее лишение населения  Нагорного Карабаха их средств к существованию и их основополагающих прав, что является серьезным нарушением международного пакта об экономических, социальных и культурных правах на ряду с другими основополагающими международными документами.

Он также напомнил о том, что Азербайджан в рейтингах демократии занимает самые низкие позиции, поскольку доказаны факты преследования тех, кто пытается реализовывать свои основополагающие свободы в этой стране. В этом русле он напомнил о десятках политзаключенных в этой стране и назвал ироничным, аргументацию о реализации гражданских и политических свобод теми, кто перекрыл коридор.

"Идея о том, что могут существовать активисты гражданского общества в Азербайджане, которые могут запустить такую компанию такого масштаба без прямого надзора стороны государственных властей это как минимум маловероятно. На самом деле под классическим предлогом так называемые протестующие, как сообщается,  делают высказывания, несовместимые с трехстороннем заявления 9 ноября 2020 года", - сказал Маргарян.

В тоже время он обратил внимание, что текущая блокировка Лачинского коридора это не только один изолированы прецедент, это ещё одна демонстрация систематического насилия, которые организуют азербайджанский власти с целью проведения этнических чисток среди населения Нагорного Карабаха. Он напомнил о том, что Армения уже сигнализировала в этом году о преднамеренном срыве поставок газа в Нагорный Карабах Азербайджаном на протяжении нескольких недель и в холодных погодных условиях.

"Мы также обращали внимание членов Совбеза на то, что Азербайджан постоянно использует насилие в отношении армянский гражданских лиц, включая тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельности. Азербайджан также оказывает психологическое давление на население в приграничных районах при применении громкоговорителей и путем кибератак. Кроме того, в результате наступательной операции Азербайджаном деревня Парух в Нагорном Карабахе подверглась этнической чистке", - напомнил постпред Армении в ООН.

Маргарян также предсказал какие обвинения прозвучат из уст азербайджанского представителя, и подчеркнул, что если Азербайджан так обеспокоен экологической ситуацией в Нагорном Карабахе, то туда можно направить независимую международную экспертную миссию ООН, которая даст свою оценку ситуации.

"Что касается ожидаемых обвинений об установке противопехотных мин, то должен отметить, Армения это делает исключительно на собственной территории  и исключительно в оборонных целях, поскольку Азербайджан регулярно угрожает занять силой территории Армении и продолжает держать под оккупацией 140 км? суверенных территорий моей страны", - заявил постпред Армении.  Он также напомнил, что после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха осенью 2020 года, и Ереван и Степанакерт поддержали визит соответствующей оценочной миссии ООН, возглавленной управлением ООН по координации ГУМ в регион, для того, чтобы представить международному сообществу полную картину гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью.

"Коллективные обязательства ни о ком не забыть, так и не выполнены для народа Нагорного Карабаха. В настоящий момент 120 000 человек, включая женщин, детей и стариков находятся в заложниках у Азербайджана и из-за политики государственного запугивания гражданских лиц. Их представитель, здесь, сегодня представит нам новую порцию лжи и обвинений, цель которых будет скрыть грубые и массовое нарушения прав человека, которые осуществляются под предлогом протестов, организованных так называемыми гражданскими активистами.

Азербайджан продолжает игнорировать постановление Международного суда о временных мерах, принятых согласно конвенции о ликвидации расовой дискриминации в отношении Азербайджана в декабре 2021-го года в связи с гуманитарными обязательствами в отношении армян, а также необходимости пресекать антиармянскую риторику, в том числе на уровне государства и должностных лиц. Провокации и агрессивное поведение Азербайджана не идут на спад. Они говорят о том, что в отсутствии больших мер подотчетности, включая применение санкций, агрессор будет и дальше испытывать стойкость и решимость международного сообщества и Совета безопасности, который должен выполнять главную ответственности по поддержанию мира и международной безопасности согласно Уставу ООН",  - заявил Маргарян.

Постпред Армении обратил внимание участников заседания на заявление Азербайджана о том, что он якобы решил нагорно-карабахский конфликт при массовом использовании силы, с устранением всех коллективных прав народа Нагорного Карабаха и даже ликвидировал само название этой территории, населённой армянами в течение тысячелетий - признак, предупреждающий нас о политике геноцида.

"Азербайджанцы заявляют, что нагорно-карабахский конфликт, который обсуждается международным сообществом уже 30 лет, стал внутренним вопросом Азербайджана, которые они могут решать сами.  Факт действий Азербайджана, включая коллективное наказание всего населения Нагорного Карабаха говорит об обратном. Дальнейшее вовлечение международного сообщества - это единственная возможность гарантировать права и безопасность народа Нагорного Карабаха. Мы осознаем тот факт, что есть глубокие разногласия среди членов Совета относительно нынешнего крупного кризиса в Европе. Мы также понимаем, что из-за растущий проблем с энергоносителями некоторые члены международного сообщества готовы более тесно сотрудничать с Азербайджаном, которые являются экспортёром углеводородов.

Однако, мы убеждены, что такое взаимодействие не должно ставить под угрозу ценности и принципы правосудия, гуманности, достоинства и

свободы. Это сотрудничество не должно осуществляться за счёт фундаментальных прав человека и физической безопасности народа Народного Карабаха. Мы призываем Совет безопасности ООН принять действия для того, что потребовать от Азербайджана полностью соблюдать положения трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020-го года. Незамедлительно и безусловно разблокировать Лачинский коридор, и устранить все препятствия для безопасного и беспрепятственного транспортного сообщения. Направить миссии для установления фактов в Нагорный Карабах и Лачиснкий коридор для оценки гуманитарной ситуации. Обеспечить беспрепятственный доступ учреждение ООН в Нагорный Карабах.  Армения призывает  Совбез ООН выполнить свою ответственность по поддержанию международного мира и безопасности, принять надлежащие меры и решительно осудить агрессивные действия Азербайджана, которые представляют экзистенциальную угрозу народу Нагорного Карабаха и угрожают их праву жить свободно, в достоинстве без страха внешнего угнетения", - резюмировал Маргарян.

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