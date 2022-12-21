Среда, 21 Декабря 2022 11:10

АрмИнфо.Сенат Уругвая единогласно проголосовал за резолюцию, призывающую Азербайджан соблюдать свои международные обязательства и обеспечить свободное передвижение по коридору, соединяющему Арцах с Арменией, таким образом положив конец притеснениям населения.

Как сообщают СМИ, сенаторы заявили, что с 12 декабря сухопутный коридор Бердзор/Лачин, единственный путь сообщения между Арцахом с Арменией и внешним миром, остается заблокированным, в результате чего более 120 000 его жителей остаются полностью изолированными, лишенными продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости.

В этом ключе уругвайские законодатели напомнили, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному 9 ноября 2020 года президентами Азербайджана и Российской Федерации и премьер-министром Армении, коридор находится под контролем миротворческих сил Российской Федерации и азербайджанская сторона гарантирует безопасное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Перед лицом гуманитарного кризиса, вызванного сухопутной блокадой, и постоянной угрозы сбить любой самолет, который попытается приземлиться или взлететь из Арцаха, Сенат: "Призывает власти Азербайджана соблюдать свои международные обязательства и обеспечить свободное передвижение по коридору, соединяющему Арцах с Арменией, положив конец притеснениям гражданского населения;

Осуждает преднамеренное прекращение подачи газа из Армении в Арцах на участке, пересекающем территорию, находящуюся под контролем Азербайджана, что в период с 13 по 16 декабря лишило население и гражданские инфраструктуры, такие как школы и больницы, основного источника энергии для отопления и это в холодных зимних погодных условиях;

Выражаем солидарность с народом Арцаха, права человека которого должны соблюдаться всеми участниками процесса урегулирования конфликта".