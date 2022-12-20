Вторник, 20 Декабря 2022 18:23

АрмИнфо.Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано- турецкого тандема и НАТО, и преследует цель дискредитировать российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе с дальнейшим вытеснением России из региона.

Подобную точку зрения выразили участники круглого стола на тему "Российские миротворцы, пограничники и 102-я база как стабилизирующий фактор на Южном Кавказе", организованного 20 декабря движением "Сильная Армения с Россией ради нового союза".

Так, экс-депутат парламента Армении трех созывов, член исполкома движения "Сильная Армения с Россией - за новый Союз" Айк Бабуханян в своей приветственной речи выразил убеждение, что Азербайджан путем разного рода провокаций, дискредитирующих российских миротворцев попытаются вытеснить их из Нагорного Карабаха.

"В этих условиях считаю как минимум странным заявление премьер-министра РА о том, что он не осведомлен о каких 6 пунктах по поддержки ОДКБ Армении говорили члены этого военного союза и сам факт отказа от помощи ОДКБ", - сказал Бабуханян.

Эту позицию политического деятеля поддержал и экс-вице-спикер парламента Армении, член Республиканской партии Эдуард Шармазанов, который выразил убеждение, что вчерашним заявлением Генсек ОДКБ Станислав Зась раскрыло всю убогую сущность человека, который возглавляет сегодня правительство Армении.

"Подумайте только, ОДКБ (читать Россия) была готова оказать Армении военно- техническую помощь - предоставить оружие и технику либо на безвозмездной основе либо по внутренним российским ценам. Но, премьер Армении отказался от этой помощи, заявив, что видите ли не было сделано должной политической оценки. Как может глава государства, которое остро нуждается в вооружении пойти на подобный шаг", - вопрошал Шармазанов, в этом ключе обвинив действующие власти страны в проведении антинациональной и антигосударственной политики.

В этом связи он подчеркнул, что если бы не российские миротворцы, то уже сегодня в Нагорном Карабахе не было ни одного армянина, добавив, что если бы не 102-ая российская военная база на армяно-турецкой границе, то давно бы Турция напала на Армению. "Я не говорю, что сегодня российские действия в регионе блещут и удовлетворяют, но значит ли это, что мы должны наносить удар в спину своему союзнику? Цель НАТО и Запада, и проводников их интересов Турции и Азербайджана любыми средствами вытеснить Россию из Южного Кавказа. И в случае успеха Азербайджан получит Нагорный Карабах без армян, Армению без власти, обслуживающей государственные интересы и Южный Кавказ без России",- выразил убеждение политик, добавив, что в случае успеха Армения превратится в проходной двор для пантюркских фур.

Политик также назвал наивным полагать, что Запад окажет содействие армянскому народу в сложившейся ситуации, напомнив, что сегодня Евросоюз, в условиях тотальной блокады азербайджанским преступным режимом 120 тысяч арцахцев, заключает многомиллионный контракт с Азербайджаном, позабыв и о правах человека и о демократических ценностях.

"Российскому присутствию в регионе нет альтернативы. Нужно понимать, что блокада единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом, направлено против армян НКР, против армянской государственности и против российского миротворческого контингента и реализуется Азербайджаном и Турцией по указке НАТО. Это происходит в свете неопределенности на украинском фронте. Таким образом предпринимается попытка открыть второй фронт под боком у России", - выразил убеждение Шармазанов, добавив, что если Россия потерпит поражение на Украине, Армению ждет та же участь, что и 100 лет назад.

В свою очередь военный эксперт Айк Наапетян обратил на военную составляющую происходящего и констатировал, что после широкомасштабной 44-дневной агрессии Азербайджан был занят восполнением своих потерь. "Последние два года Азербайджан активно занимался восполнением своих потерь и готовился к новой войне. Об этом свидетельствуют и число учений, проводимых при прямой координации Турции. Чем занималась в это время Армения - да ничем. Мы не только не восстановили свои потери, но и не готовимся к отражению новой возможно агрессии", - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что с 2018 года, режим, пришедший к власти в Армении, занимался подготовкой собственной армии к поражению, о чем свидетельствует, в том числе и проводимая неграмотная кадровая политика. "А сейчас эти силы ведут нашу страну к новому этапу поражения, который начался с перекрытия Лачиснкого коридора. И это только начало",- предупредил Наапетян.

Эксперт выразил убеждение, что сложившуюся ситуацию могут спасти лишь власти Арцаха, поскольку власти Армении находятся в поле действий Турции и Азербайджана. "Власти Арцаха должны заняться тотальной мобилизацией, у них есть такие ресурсы. 30 тысяч офицеров запаса у нас и этим можно воспользоваться", - сказал он.

На круглом столе обсуждались: азербайджанские провокации в Бердзорском (Лачинском) коридоре и реакция российских миротворцев, возможные процессы вокруг Арцаха и выход из сложившейся ситуации, армяно-азербайджанские и армяно-турецкие переговоры и возможные перспективы, стабилизирующий фактор России на Южном Кавказе.