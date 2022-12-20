Вторник, 20 Декабря 2022 17:41

АрмИнфо.Сегодня в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что британская компания "Anglo Asian Mining PLC" направила письмо высокопоставленным представителям ряда международных организаций и правительств, включая ООН, Госдепартамент США, Министерство иностранных дел Великобритании и Евросоюз, относительно своих прав на добычу полезных ископаемых на месторождениях в Нагорном Карабахе.

Согласно информации, компания обратилась к этим структурам с просьбой "оказать поддержку в восстановлении своих законных прав и обеспечении безопасного доступа" своих сотрудников к рудникам на территории и Нагорного Карабаха.

"До этого в 2006 году компания направила в каждую из этих правительственных структур аналогичные письма в связи с утверждением своего преимущества на имущества", - говорится в сообщении. Отмечается, что помимо основных активов в Азербайджане, "Anglo Asian Mining" PLC имеет, якобы, законные права на две контрактные территории в Нагорном Карабахе - медно-золоторудное месторождение Дрнбон и Кашенский медно- молибденовое месторождение. Однако, в компании не поясняют, каким образом рудники, принадлежащие Нагорно-Карабахской Республике, оказались в их владении, если власти Арцаха им их не продавали. А законные владельцы его разрабатывают, причем не первый год.

В заключение, не много не мало, компания выражает возмущение, тем, что владельцы рудников продолжают их эксплуатировать, и обвиняют их в незаконной деятельности в зоне ответственности российских миротворцев.

Отметим, что после того, как единственная дорога, связывающая Армению с Арцахом была заблокирована со стороны так называемых экоактивистов и представителей силовых структур Азербайджана, в СМИ была распространена информация, что правительство Азербайджана передало британской компании Anglo Asian Mining Company управление Кашенским рудником, расположенном в Мартакертском районе Арцаха, в рамках сделки, заключенной в июле на сумму в $3 млрд.

Официально зарегистрированная в Великобритании Anglo Asian Mining Company сообщила на своем сайте, что концессионное соглашение от 5 июля 2022 года включало три рудника, общей площадью 340 квадратных миль. Одним из рудников, которые Азербайджан передал компании, является медно-молибденовый рудник Кашен в Мартакертском районе Республики Арцах. СМИ пишут, что компания в своем сообщении использовала азербайджанское название Кашена и сообщила, что по состоянию на январь 2016 года запасы рудника составляли 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена. Отмечается, что компания использовала данные, ранее опубликованные нынешним эксплуатантом рудника, армянской компанией Base Metals.

Британская компания также отметила, что российские миротворцы находятся в регионе для обеспечения мира и стабильности, и правительство Азербайджана "приложит все разумные усилия", чтобы позволить компании получить физический доступ к руднику.

Также сообщается, что одним из акционеров британской компании является глава администрации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Джон Сунуну (владеет 9,3% акций компании). Отмечается, что другие члены семьи Сунуну также участвуют в управлении компанией. Еще 3,5% акций принадлежат компании Limelight Industrial Developments, о которой нет доступной публичной информации, пишет издание.

Крупнейшим акционером Anglo Asian Mining является уроженец Ирана Реза Вазири (Reza Vaziri) с 28% акций, который ведет свой бизнес в Азербайджане.

Всплывшая информация не оставляет сомнения, что за блокированием коридора стоит большой друг Азербайджана - Великобритания. С этой точки зрения можно назвать неслучайным и визит в Армению другого большого друга азербайджано-турецкого тандема - главы британской секретной разведки МИ-6 Ричарда Мура в Ереван.

Заметим, что 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.

Base Metal в настоящее время является оператором Кашенского рудника и крупнейшим налогоплательщиком в Арцахе. Согласно ее годовому отчету, в 2021 году компания выплатила налогов более чем на $22 млн., тогда как до войны эта сумма составляла около $48 млн. Компания входит в состав Vallex Group. Помимо Кашена Vallex управляет золотым рудником Дрмбон, также расположенным в Мартакертском районе Арцаха. Геологоразведочные работы на Кашенском руднике начались в 2007 году. По данным Vallex Group, в рудник было инвестировано около $130 млн.