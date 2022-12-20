Вторник, 20 Декабря 2022 17:35

АрмИнфо.С болью сообщаю, что из-за блокады азербайджанской стороной Арцаха скончался 44-летний мужчина.

Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

<Все люди имеют право на своевременную медицинскую помощь; в чрезвычайной ситуации дорога каждая минута. Ряд пациентов в критическом состоянии не могут получить жизненно необходимую медицинскую помощь>, - отметила она.

В заявлении Министерства здравоохранения Арцаха говорится, что из-за закрытия единственной дороги, связывающей Армению и Арцах, плановые операции в медицинских учреждениях Республики Арцах приостановлены.

Как сообщает Минздрав Арцаха, в медобъединении <Аревик> в реанимационном и неонатальном отделении находится 13 детей. В частности, состояние 4-месячного ребенка, у которого диагностирован висцеральный лейшманиоз остается тяжелым. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, консультируясь в онлайн-режиме с медиками из Армении.

В <Республиканском медицинском центре> 9 пациентов находятся в реанимационном отделении, состояние 2 из коих оценивается как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное для стабилизации состояния пациентов.

<Министерство здравоохранения Арцаха предпринимает все возможные меры для преодоления сложившейся из-за блокады Республики ситуации>, - говорится в источнике.

Добавим, что в настоящее время в Степанакертской больнице стационарное лечение получают 92 пациента.

Отметим, что о кончине пациента в Арцахе, нуждающегося в неотложной медицинской помощи, было известно еще вчера. По словам исполнительного директора Республиканского медицинского центра Арцаха Мгера Мусаеляна, пациент скончался утром 19 декабря. <Он 15 лет находился на гемодиализе и нуждался в дополнительном обследовании в Ереване>, - подчеркнул он.

Напомним, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.