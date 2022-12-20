Вторник, 20 Декабря 2022 11:32

АрмИнфо.Движение по Давиташенскому мосту, который с утра не функционировал из-за цепного дорожно-транспортного происшествия, восстановлено в одностороннем порядке. Об этом сообщает МЧС Армении.

В ведомстве напомнили, что в 07:22 на пульт управления МЧС поступил сигнал о ДТП на мосту.

"По предварительным данным столкнулись 29 авто. Двое граждан пострадали. Восстановлено движение по Давиташенскому мосту в направлении ул. Комитас", - говорится в сообщении МЧС РА.

Отметим, что в эти дни в Ереване сильный туман и видимость на дороге низкая. Кроме того, горожане отмечают, что на дороге был гололед, что и спровоцировал аварию