Вторник, 20 Декабря 2022 11:30

АрмИнфо.Азербайджан должен быть призван к ответу за блокаду Арцаха. Об этом написал в своем Твиттер Либеральный член Законодательного совета Нового Южного Уэльса Крис Рат (Chris Rath).

"Тревожные сообщения продолжают поступать из Арцаха, который остается в блокаде со стороны Азербайджана. Никто и никогда не должен быть лишен доступа к продуктам питания и медикаментам, не говоря уже о 120 000 человек. Азербайджан должен быть призван к ответу за блокаду Арцаха", - написал он.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.