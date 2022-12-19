Понедельник, 19 Декабря 2022 19:21

АрмИнфо. НАТО может сыграть роль в укреплении доверия между Баку и Ереваном. Об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Я действительно приветствую все конструктивные усилия, помогающие процессу нормализации. Я также приветствую центральную роль, которую в этом отношении играет Европейский союз. Считаю, что НАТО может сыграть поддерживающую роль в укреплении доверия между обеими столицами посредством политического диалога. Но у нас нет конкретного механизма или официальной роли в прямых обсуждениях. Я также хочу добавить, что мы продолжим поддерживать все дипломатические усилия, направленные на продвижение процесса нормализации>, - сказал Хавьер Коломина в интервью АПА.