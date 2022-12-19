Понедельник, 19 Декабря 2022 16:44

АрмИнфо. ОДКБ не собирается уходить из Армении. Об этом заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе видеомоста Москва - Астана - Бишкек - Ереван - Минск в ответ на вопрос о возможности ухода Организации из Армении.

"Конечно, нет. Мероприятия, которые в этом году проводились, свидетельствуют об этом. Трижды главы государств собирались, обсуждали ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Была направлена миссия ОДКБ на границу на критичные участки. Был разработан проект решения о мерах по оказанию помощи Армении. Все необходимые шаги со стороны ОДКБ в этой ситуации были сделаны", - заверил Генсек, напомнив, что и сам был в составе миссии.

Он признался, что в ходе своей поездки тоже слышал обвинения со стороны армянских чиновников, почему не приехали и не помогли деоккупировать захваченные территории.

"Но, надо понимать, что последствия подобных непродуманных шагов - вплоть до развязывания региональной войны с участием нескольких

государств", - заявил Зась.

Вместе с тем Генсек выразил убеждение, что предложенные ОДКБ решения по итогам мониторинговой миссии были взвешенными и адекватными.

"Поэтому, я не считаю, что ОДКБ как-то пытается отвернуться от Армении. Наоборот, была необходимость обсуждения ситуации, немедленно главы государств собрались и обсудили ее", - сказал он.

На вопрос АрмИнфо, планирует ли ОДКБ направить всё ж миссию в Армению, Зась напомнил, что один из двух пунктов несогласованного на саммите в Ереване документа это и предполагал.

"Что касается миссии, то одним из пунктов предложений по оказанию помощи и было направление миссии на границу. Были изложены состав, сроки, 2 месяца, задачи и мандат. Основное предназначение миссии

изучение ситуации на местах и немедленная подготовка предложений. Они остаются в силе - если Армения посчитает необходимым принять по всем 6 или отдельным пунктам, можно достаточно оперативно их реализовать. Со своей стороны считаю, что это было бы полезным в этой ситуации. Я об этом говорил и тогда, на встрече глав государств и придерживаюсь этой позиции сейчас. Но это конечно решение Армении", - резюмировал Зась.

Отметим, что после Азербайджанской широкомасштабной военной агрессии в отношении суверенной территории Армении 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, на которую была возложена функция оценки ситуации и выработки комплекса мер по оказанию содействия. Позже российская сторона сообщила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на границе, если СКБ ОДКБ одобрит эту меру. В Ереване же заявили, что ожидают от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

23 ноября в Ереване прошло заседание СКБ ОДКБ, на котором должно было быть принято решение по оказанию помощи Армении. Однако, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил он в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване, добавив, что не готов подписать документ в таком виде.