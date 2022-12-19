Понедельник, 19 Декабря 2022 16:40

АрмИнфо. Россия является военно-политическим союзником Армении, и ее присутствие в нашей стране гарантирует безопасность и стабильность. Эту точку зрения высказали эксперты на состоявшемся на днях круглом столе на тему <30-летие армяно-российских дипломатических отношений: реалии и перспективы>.

Экономика Армении очень сильно ориентирована на рынки ЕАЭС, потому что только рынки ЕАЭС гарантируют возможность увеличения и потребления готовой армянской продукции. Об этом в своей речи заявил политический аналитик, председатель общественной организации <Интеграция и развитие>, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян. <Несколько лет назад Армения обратила свой взор в сторону России, и это не было ошибкой, потому что в последние три года российский рынок легко скупал всю готовую продукцию из Армению>,

- сказал он.

Оценивая военно-политические отношения с Российской Федерацией, Сафарян отметил, что хотя внутри страны идет дискуссия о том, выполняет ли РФ все те задачи, которые Армения ожидает от своего стратегического союзника, но отношения крепки: <Мы видим эти дебаты и понимаем, что это хорошо, потому что только в дебатах рождаются идеи, которые впоследствии могут стать мишенями, намечающими путь для политических решений. Но мы фиксируем, что, как и в прошлом, так и сегодня Российская Федерация остается военно-политическим союзником Республики Армения. И мы также фиксируем, что присутствие России гарантирует суверенитет РА, территориальную целостность и стабильность в отношениях с нашими соседями>, - подчеркнул Арам Сафарян.

В свою очередь политтехнолог Виген Акопян отметил, что есть объективная статистика, свидетельствующая о положительных сторонах армяно-российских отношений. Однако он заострил внимание на процессах, происходящих сегодня в Арцахе, армяно-азербайджанских отношениях, отметив, что их также следует рассматривать через призму армяно-российских отношений.

По мнению эксперта, эти процессы демонстрируют две существующие модели разрешения ситуации: вашингтонскую и московскую. Цель США, как и Запада в целом - свести проблемы на нет, чтобы российские миротворцы ушли, Турция смогла показать, что ее политический курс <ноль проблем с соседями> работает, и в перспективе всего этого встанет вопрос: зачем тогда нужна российская база в Армении? И как исход - ее надо вывести. <Все это делается для того, чтобы свести на нет российское присутствие в регионе. Это и есть цель вашингтонского варианта урегулирования", - сказал он.

Он указал на то, что ситуация с закрытием Лачинского коридора сегодня трансформируется в дискуссию о том, что российские миротворцы плохо выполняют свои обязанности и будет гораздо эффективнее, если там будет представлен смешанный контингент - с мандатом ООН, ОБСЕ и т.д. <То есть и здесь задача та же - вывод России из региона>,- подчеркнул он.

Возвращаясь к армяно-российским отношениям, политолог Джонни Меликян, соучредитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив заявил, что они важны для Армении, особенно в условиях гибридной войны, которая достаточно серьезно затрагивает наш регион. По его словам, на фоне гибридной войны действия и политика России в нашем регионе усложнились, но думать, что мы находимся вне поля зрения Москвы в корне неправильно.

<Да, внимание Российской Федерации в основном направлено на Украину, все ресурсы и усилия - тоже, но не следует забывать, что именно российские миротворцы сегодня находятся в Арцахе и обеспечивают безопасность республики. И, слава богу, нет масштабной войны", - сказал Меликян.

Эксперт подчеркнул, что все силовые центры имеют свои интересы в нашем регионе, и очень важно это понять и суметь правильно двигаться вперед.

В свою очередь вице-председатель общественной организации <Международное гуманитарное развитие>, политолог Цовинар Костанян отметила, что нынешние мировые реалии и острый конфликт между Западом и Россией оказывают непосредственное влияние на происходящие в нашем регионе события. По ее словам, позиция Армении и ее четкий внешнеполитический курс являются приоритетными и важными, поскольку только в этом случае Армения сможет быть в состоянии противостоять возникающим угрозам и вызовам.

<Россия является стратегическим партнером Армении, а также гарантом ее безопасности. Нынешние реалии заставляют нас еще больше переосмыслить армяно-российские отношения и понять, как мы должны их дальше развивать в будущем, ведь от этих отношений зависит безопасность нашей страны", - добавилa Костанян.

Oтметим, что круглый стол-дискуссия был организован общественной организацией <Международное гуманитарное развитие>, в обсуждении приняли участие около четырех десятков студентов армянских вузов.