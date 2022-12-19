Понедельник, 19 Декабря 2022 15:12

АрмИнфо. С 12 декабря этого года группа граждан Азербайджана, выдававшая себя за защитников окружающей среды, под ложным предлогом незаконно заняла дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, тем самым остановив движение и разорвав единственную связь граждан Арцаха с внешним миром. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Республики Арцах.

В заявлении отмечается, что Азербайджан на два дня намеренно прекратил подачу газа из Армении в Арцах. В связи с указанными деяниями Генеральная прокуратура Республики Арцах инициировала уголовные процессы, следователями были произведены следственные действия, Службой Национальной Безопасности Республики Арцах организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых полученными данными доказанно, что: подавляющее большинство граждан Азербайджана, организовавших захват автодороги Степанакерт-Горис, являются бывшими или действующими сотрудниками спецслужб.

Поднятая экологическая проблема используется только как способ оправдать собственные действия и придать им здравый вид.

Азербайджан преследует цель подорвать основы экономики Республики Арцах, лишив население источника дохода и рабочих мест.

Действия граждан Азербайджана противоречат положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и зафиксированному в нем статус-кво.

Граждане Республики Арцах, как коренные жители и правообладатели этой территории, имеют право распоряжаться, владеть и пользоваться землей, окружающей природной средой и недрами этой территории в силу международного права, а Азербайджан всячески пытается игнорировать и нейтрализовать это право.