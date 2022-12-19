Понедельник, 19 Декабря 2022 11:56

АрмИнфо.Продолжаю настаивать на том, что сложная ситуация, создавшаяся в Арцахе, является, прежде всего, серьезной политической проблемой, проблемой безопасности и лишь потом гуманитарной. Об этом на своей странице в Фейсбук написал оппозиционный депутат парламента Армении от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Азербайджан создал гуманитарный кризис, чтобы через него решить свои политические проблемы, что представляет собой огромную угрозу безопасности Арцаха.

Только решение гуманитарной проблемы, в частности, открытие коридора, соединяющего Армению с Арцахом, и восстановление движения, не приведет к разрешению ситуации и решит исключительно вопросы социально-экономического характера. Они, конечно, важны, но не приведут к полному урегулированию ситуации", - подчеркнул оппозиционный депутат.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники. -