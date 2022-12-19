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 Понедельник, 19 Декабря 2022 10:34
Марианна Мкртчян

Папа Римский выразил обеспокоенность в связи с блокадой Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией

Папа Римский выразил обеспокоенность в связи с блокадой Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с Арменией

АрмИнфо.Папа Римский Франциск Первый на площади собора Святого Петра в присутствии тысяч паломников, выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Бердзорском (Лачинском) коридоре. Об этом сообщает официальный портал Престола Ватикан-нюз.

"Дорогие братья и сестры, я обеспокоен ситуацией в Лачинском коридоре на Южном Кавказе. Меня особенно беспокоит тяжелое гуманитарное положение населения, которое грозит еще больше ухудшиться в зимних погодных условиях. Я прошу всех участников взять на себя обязательство найти мирные решения ради людей", - отметил Папа Римский.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией.  Дорога остается закрытой по сей час.  Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.  Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис изменили требования, и теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.  На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники. 

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