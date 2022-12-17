Суббота, 17 Декабря 2022 15:06

АрмИнфо.Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Азербайджан надежным энергетическим партнером Европы. Об этом она заявила 17 декабря в Бухаресте на церемонии подписания <Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии>.

<Это соглашение еще больше приблизит ЕС к нашим партнерам в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам получить доступ к чистой энергии>, - сказала президент Европейской комиссии.

<Сегодня мы можем сказать, что два берега Черного моря никогда не были так близки, как сегодня>, - добавила она.

Тем временем Азербайджан уже шестой день продолжает удерживать закрытой Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией. Из-за блокирования Лачинского коридора четыре села - Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох - фактически лишены связи с также остальной частью Карабаха. В результате около 120 тыс жителей Нагорного Карабаха оказались в статусе заложников.