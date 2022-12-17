Суббота, 17 Декабря 2022 12:32

АрмИнфо.Закрытие Лачинского коридора может иметь серьезные гуманитарные последствия и тормозит мирный процесс между Ереваном и Баку. Об этом заявил на брифинге первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

<Закрытие Лачинского коридора может иметь серьезные гуманитарные последствия и, откровенно говоря, тормозит мирный процесс. Мы рады, что подача природного газа в Нагорный Карабах восстановлена. Как я уже сказал, сбои в энергетической инфраструктуре могут спровоцировать гуманитарный кризис. И мы призываем к скорейшему восстановлению свободного передвижения по коридору, и путь к этому лежит через переговоры>, - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, заинтересованы ли Армения и Азербайджан в подписании мирного договора до конца года, Патель заявил, что не стал бы указывать временной график. <Это то, к чему, как вы знаете, проявляет большой интерес Госсекретарь и уделяет ему очень пристальное внимание, как и руководство департамента в целом, и это то, чем мы будем продолжать активно заниматься и доберемся до финиша>, - сказал первый заместитель официального представителя Госдепартамента США.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском в результате очередной провокации <по экологическим причинам> перекрыла трассу Степанакерт-Горис, являющуюся единственным путем, связывающим Арцах с Арменией и внешним миром. Армянские телеграмм-каналы идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. С вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Порядка 120 тыс человек не только оказались в блокаде и фактически в статусе заложников, но и были лишены отопления, которое было восстановлено только 16 декабря