Суббота, 17 Декабря 2022 12:29

АрмИнфо. МИД Литвы выразило глубокую обеспокоенность продолжающейся блокадой Лачинского коридора.

<Глубоко обеспокоены продолжающейся блокадой Лачинского коридора, что приводит к тяжелым гуманитарным последствиям для Нагорного Карабаха. Такое развитие событий не только препятствует свободному передвижению, но и ставит под угрозу весь мирный процесс на Южном Кавказе>, - говорится в заявлении МИД Литвы, опубликованном в микроблоге в Twitter.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском в результате очередной провокации <по экологическим причинам> перекрыла трассу Степанакерт-Горис, являющуюся единственным путем, связывающим Арцах с Арменией и внешним миром. Армянские телеграмм-каналы идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. С вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Порядка 120 тыс человек не только оказались в блокаде и фактически в статусе заложников, но и были лишены отопления, которое было восстановлено только 16 декабря.