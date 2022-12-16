Пятница, 16 Декабря 2022 17:39

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Швеции секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с министром иностранных дел этой страны Тобиасом Бильстрёмом и председателем комитета по внешним связям Риксдага Ароном Эмильсоном, а также членами комитета.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян рассказал собеседникам о закрытии Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, и вызванный этим гуманитарный кризис.

В этом контексте госсекретарь подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества.

Министр иностранных дел Тобиас Бильстрём подчеркнул готовность Швеции не только содействовать установлению стабильности в регионе и но преодолению конфликта как в рамках ОБСЕ, так и при поддержке Евросоюза.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Однако, как стало известно сегодня утром, подача газа была восстановлена.

В СМИ тиражируется информация о том, что дорога будет разблокирована в ближайшие часы. К месту прибыли и эксперты гражданской миссии ЕС.