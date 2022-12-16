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АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Швеции секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с министром иностранных дел этой страны Тобиасом Бильстрёмом и председателем комитета по внешним связям Риксдага Ароном Эмильсоном, а также членами комитета.
Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян рассказал собеседникам о закрытии Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, и вызванный этим гуманитарный кризис.
В этом контексте госсекретарь подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества.
Министр иностранных дел Тобиас Бильстрём подчеркнул готовность Швеции не только содействовать установлению стабильности в регионе и но преодолению конфликта как в рамках ОБСЕ, так и при поддержке Евросоюза.
Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Однако, как стало известно сегодня утром, подача газа была восстановлена.
В СМИ тиражируется информация о том, что дорога будет разблокирована в ближайшие часы. К месту прибыли и эксперты гражданской миссии ЕС.
|Пашинян обсудил с представителем ЕС вопросы сотрудничества Армения-Евросоюз
|Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с заявлением по поводу организованного Азербайджаном гуманитарного кризиса
|Премьер-министр Армении встретился с главой МИ-6
|Армия обороны Арцаха опровергла вражескую дезинформацию
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Секретарь Совбеза Армении представил шведским чиновникам подробности блокировки единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог
|Мнение: Для Индии важно присутствие в Армении для противодействия Турции, Азербайджану и Пакистану
|В Ереване находится замгенсека Европейской службы внешних связей
|Группа дружбы Кипр-Арцах строго осуждает продолжающийся геноцид против коренных армян Нагорного Карабаха
|Замминистра юстиции: Разработка миграционной и трудовой политики останется в полномочиях Минтруда и социальных вопросов
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
|Рубен Варданян: Азербайджан без предусловий восстановил газоснабжение Арцаха. Лачинский коридор обещали открыть в течение дня
|В Минобороны Армении и в АО Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Посольство США в Армении уже ждет Кристину Квин в Ереване
|Баронесса Кокс: Положение Великобритании в мире не улучшится, если ее нефтяные интересы в Азербайджане будут иметь приоритет над жизнями армян Нагорного Карабаха
|Международные организации и внешнеполитические ведомства зарубежных стран продолжают выступать с заявлениями в связи с ситуацией в Бердзорском коридоре
|Глава МИД Армении рассказал дипломатам из ООН и Великобритании о милитаристской риторике Азербайджана
|ЕСПЧ дал Азербайджану время до 19 декабря
|О заседании по реализации рамочной программы сотрудничества между Tуркменистаном и ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы
|Конверс Банк внедрил инструмент бесконтактных безналичных платежей - мобильное приложение C-POS
|ВТБ (Армения) упростил оформление потребительских кредитов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Марина Кальюранд выразила серьезную обеспокоенность действиями властей Азербайджана на межгосдороге Горис-Степанакерт
|Министр обороны Армении попрощался с послом США
|МИД Греции призвал Азербайджан разблокировать коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией
|Мария Захарова раскритиковала новоутвержденного посла США в России
|Омбудсмен о блокаде Арцаха: Это ранние признаки нового Геноцида
|Давид Бабаян направил письма ряду международных организаций и иностранных посольств в Армении в связи с блокадой Арцаха
|Депутат Госдумы: Новая азербайджанская провокация в Лачине - часть стратегии выдавливания армян с родной земли
|Арам I: Неизбежная угроза геноцида вновь нависла над теперь изолированным и окруженным армянским населением Арцаха
|USAID запускает пятилетнюю программу поддержки правительства РА в построении независимой системы правосудия
|Запасов муки в Арцахе достаточно, производство хлеба осуществляется в штатном режиме - госминистр
|Министр здравоохранения: Перевезти тяжелых пациентов из Арцаха в Армению санавиацией невозможно
|Армянские организации Греции призывают греческий народ и политиков еще раз поднять свой братский голос в защиту прав братского армянского народа
|Захарова о выполнении трехсторонних заявлений: Все должны выполнять то, под чем подписались
|Блокада Лачинского коридора равносильна смертному приговору для жителей Нагорного Карабаха - Генрих Мхитарян
|Посол: выражаю надежду, что переговоры приведут к желаемому результату, и коридор откроется
|Эксперт о псевдо-экологической акции азербайджанцев: Об ответственной эксплуатации рудника говорит страна, которая является первой в истории EITI , чей статус членства в 2017 году был приостановлен
|По инициативе омбудсмена Арцаха перед диппредставительствами в Ереване проходят акции протеста
|Перед зданием представительства ООН в Ереване проходит акция протеста молодежи
|Freedom House: Азербайджан должен прекратить блокирование единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром
|Глава МИД Армении: Баку продолжает проводить политику геноцида в отношении армян Нагорного Карабаха
|В Москве рассчитывают на восстановление полноценного транспортного сообщения между Арменией и Арцахом в самое ближайшее время
|Глава МИД Армении: Попытки сделать применение силы нормой в межгосударственных отношениях должны безоговорочно осуждаться и отвергаться
|Карен Донфрид: Закрытие Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению и Арцах, имеет серьезные гуманитарные последствия
|Глава МИД Армении призвал Генсека ООН адресно отреагировать на действия Азербайджана в Бердзорском коридоре
|Пашинян настаивает: нелепы и даже невежественны утверждения о том, что Армения устно обещала Азербайджану <коридор>
|Армянский депутат направила срочные обращения в соответствующие органы ООН, СЕ, ОБСЕ в связи с гуманитарным кризисом в Арцахе
|Советник госминистра Арцаха подвел итоги первого дня сидячей забастовки перед зданием ООН в Ереване
|Гегам Степанян представил график акций протеста перед зарубежными диппредставительствами в Ереване на фоне блокады Нагорного Карабаха
|Не прошло и года: Международные структуры начали реагировать на блокаду Азербайджаном единственной дороги, связывающей Армению с Арцахом
|Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана
|Враг обстрелял армянские позиции в направлении Норабака и Срашена
|Голубь мира пал от рук азербайджанского "эколога"
|Применение «умных» решений в финансовых компаниях: Америабанк – партнер саммита Silicon Mountains 2022
|Участники акции: Условия, которые официальный Баку создал сегодня для народа Арцаха, являются явными проявлениями геноцида
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Депутат: Прямой диалог между Степанакертом и Баку является путем решения нагорно- карабахской проблемы
|Европарламентарии: Это только начало, настоящая цель азербайджанской диктатуры - этническая чистка Арцаха
|Читать больше
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