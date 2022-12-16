Пятница, 16 Декабря 2022 14:38

АрмИнфо.Межпарламентская группа дружбы Кипр-Арцах строго осуждает продолжающийся геноцид против коренных армян Нагорного Карабаха.

В заявлении отмечается, что новая волна насилия началась утром 12 декабря 2022 года, когда азербайджанский спецназ без реакции со стороны российских "миротворцев" перекрыл дорогу через Бердзорский (Лачинский) коридор.

При этом напоминается, что коридор был создан 9 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, подписанным между премьер-министром Армении, президентами Азербайджана и России, с целью обеспечения связи между Нагорным Карабахом и РА.

"Пропагандистская подготовка к закрытию Лачинского коридора началась несколько месяцев назад. Очевидно, что данная провокация была организована государственными властями Азербайджана с целью отрезать Нагорный Карабах от Республики Армения, а значит, и от внешнего мира. Азербайджан уже прекратил подачу природного газа в Арцах. Также лишив Арцах медикаментов, продуктов питания, детского питания и возможности перевозить больных с серьезными проблемами в Ереван. И все это в условиях суровой зимы в Арцахе. Нагорный Карабах сталкивается с зарождающимся продовольственным и гуманитарным кризисом", - говорится в заявлении.

При этом обращается внимание на тот факт, что сложившаяся ситуация напрямую противоречит 6 пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, где четко прописано, что коридор находится под контролем российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе и Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и товаров через него. "Таким образом, Азербайджан грубо нарушает взятые на себя международные обязательства. Поведение Азербайджана свидетельствует о намерении Баку продолжать геноцид против армян Арцаха и Сюника.

В дополнение к нашим действиям мы, как группа дружбы Кипр-Арцах, призываем правительство Республики Кипр и Палату представителей, а также кипрских депутатов обратиться к международному сообществу, в том числе в Совбез ООН, к сопредседательству Минской группы ОБСЕ, к ЕС и правительству России с просьбой взять на себя ответственность и оказать давление на Азербайджан, чтобы остановить это преступление против невинных людей, это жестокое преступление против человечности", - отмечается в заявлении.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Однако, как стало известно сегодня утром, подача газа была восстановлена.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис сменили пластинку, теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.