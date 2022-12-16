Пятница, 16 Декабря 2022 10:27

АрмИнфо.Положение Великобритании в мире не улучшится, если ее нефтяные интересы в Азербайджане будут иметь приоритет над жизнями, свободой и землей армян-христиан Нагорного Карабаха. Об этом заявила член Палаты лордов Великобритании, баронесса Кэролайн Кокс

"Процесс очередного Геноцида армян должен быть остановлен сейчас", - подчеркнула баронесса Кокс.

Примечательно, что ранее в СМИ была распространена информация, что правительство Азербайджана передало британской компании Anglo Asian Mining Company управление Кашенским рудником, расположенном в Мартакертском районе Арцаха, в рамках сделки, заключенной в июле на сумму в $3 млрд.

Отмечается, что Кашенский медно-молибденовый рудник в настоящее время находится под управлением компании Base Metals, базирующейся в Арцахе.

Официально зарегистрированная в Великобритании Anglo Asian Mining Company сообщила на своем сайте, что концессионное соглашение от 5 июля 2022 года включало три шахты общей площадью 340 квадратных миль. Одним из рудников, которые Азербайджан передал компании, является медно-молибденовый рудник Кашен в Мартакертском районе Арцаха. СМИ пишут, что компания в своем сообщении использовала азербайджанское название Кашена и сообщила, что по состоянию на январь 2016 года запасы рудника составляли 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена. Отмечается, что компания использовала данные, ранее опубликованные Base Metals. Британская компания также отметила, что российские миротворцы находятся в регионе для обеспечения мира и стабильности, и правительство Азербайджана "приложит все разумные усилия", чтобы позволить компании получить физический доступ к руднику.

Также сообщается, что одним из акционеров компании, является глава администрации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Джон Сунуну (владеет 9,3% акций компании). Отмечается, что другие члены семьи Сунуну также участвуют в управлении компанией. Еще 3,5% акций принадлежат компании Limelight Industrial Developments, о которой нет доступной публичной информации, пишет издание.

Крупнейшим акционером Anglo Asian Mining является уроженец Ирана Реза Вазири (Reza Vaziri) с 28% акций, который ведет свой бизнес в Азербайджане.

Отметим, что 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.