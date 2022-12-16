Пятница, 16 Декабря 2022 10:13

АрмИнфо. Международные организации и внешнеполитические ведомства зарубежных стран продолжают выступать с заявлениями, в которых звучит призыв к Азербайджану разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Так, глава USAID Саманта Пауэр заявила, что Бердзорский (Лачинский) коридор должен быть открыт немедленно, так как его закрытие может привести к серьезному гуманитарному кризису.

"Этот коридор является важным маршрутом для потока столь необходимых продуктов питания и медикаментов, которые должны свободно перемещаться", - написала она в своем Твиттере.

Наконец-то отреагировало и Польское председательство в ОБСЕ (наихудшее председательство за все годы деятельности этой организации - ред.). "Мы следим за тревожной напряженностью вокруг Лачинского коридора. Призываем учитывать возможные тяжелые гуманитарные последствия. Разрешение ситуации должно быть достигнуто путем диалога", - отметило Польское председательство в ОБСЕ в совеем микроблоке в Твиттер.

С заявлением выступил и МИД Нидерландов. "Нидерланды внимательно следят за ситуацией в Лачинском коридоре. Мы призываем Азербайджан обеспечить свободу и безопасность передвижения, и призываем Армению и Азербайджан как можно скорее возобновить мирные переговоры", - отмечается в твите Министерство иностранных дел Нидерландов.

Свою оценку ситуации накануне дали и в МИД Китая. Так, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга на просьбу дать оценке ситуации вокруг коридора, связывающего Армению с Арцахом, заявил: "Мы надеемся, что соответствующие страны будут укреплять диалог, а также совместно поддерживать региональный мир, стабильность и мирную жизнь граждан".

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Однако, как стало известно сегодня утром, подача газа была восстановлена.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис сменили пластинку, теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.