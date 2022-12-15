Четверг, 15 Декабря 2022 17:47

АрмИнфо. Главa Делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд выступила с заявлением в связи с блокировкой Азербайджаном единственной дороги, обеспечивающей связь Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром.

В заявлении Кальюранд выразила серьезную обеспокоенность действиями властей Азербайджана и предполагаемых экологических протестов в Бердзорском (Лачинском) коридоре 3 декабря и снова с 12 декабря, что привело к блокированию дороги, соединяющей Нагорный Карабах и Армению, который является жизненно важным каналом снабжения для армянского населения региона.

"Более того, сообщения о перебоях с поставками газа в Нагорный Карабах по трубопроводу, проходящему через территорию, контролируемую Азербайджаном, вызывают крайнюю обеспокоенность, увеличивая риск серьезных гуманитарных последствий.

Напоминаю, что безопасное движение по Лачинскому коридору гарантируется трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Я призываю правительство Азербайджана выполнить свои обязательства по этому заявлению и призываю к максимальной сдержанности как в действиях, так и в риторике", - подчеркнула европейский депутат.

В заключение она подчеркнула необходимость заключения всеобъемлющего мирного соглашения, которое должно обеспечить твердые гарантии прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. "Я призываю к срочному возобновлению переговоров на высшем уровне при содействии ЕС и деэскалация ситуации", - резюмировала парламентарий.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис сменили пластинку, теперь они требуют контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.