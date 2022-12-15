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АрмИнфо. Агентство США по международному развитию (USAID) запускает пятилетнюю программу, направленную на поддержку правительства РА в построении более беспристрастной и независимой системы правосудия. Программа финансируется Агентством США по международному развитию, реализуется компанией Development Professionals, Inc.
На презентации проекта директор миссии USAID в Армении Джон Алело отметил, что программа USAID-Армения готова поддержать Армению в решении проблем, которые подрывают фундаментальные основы правосудия, в том числе, низкая эффективность системы управления судебными делами, перегруженность судов и недостаточный уровень прозрачности решений, Программа, по его словам, будет способствовать повышению независимости и эффективности судебной системы за счет укрепления потенциала судов, органов самоуправления и образовательных учреждений, а также усиления многостороннего контроля за реализацией реформ в сфере правосудия.
В презентации программы участвовали председатель Конституционного суда РА Арман Диланян, член Высшего судебного совета РА Ерануи Туманянц, исполняющий обязанности министра юстиции РА Григор Минасян, ректор Академии юстиции Сергей Аракелян, члены правительства, другие высокопоставленные гости, представители международных организаций, представители общественных организаций и СМИ. В ходе мероприятия участники также имели возможность в неформальной обстановке обсудить текущие проблемы сектора юстиции в Республике Армения и возможности их решения.
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|USAID запускает пятилетнюю программу поддержки правительства РА в построении независимой системы правосудия
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|Эксперт о псевдо-экологической акции азербайджанцев: Об ответственной эксплуатации рудника говорит страна, которая является первой в истории EITI , чей статус членства в 2017 году был приостановлен
|По инициативе омбудсмена Арцаха перед диппредставительствами в Ереване проходят акции протеста
|Перед зданием представительства ООН в Ереване проходит акция протеста молодежи
|Freedom House: Азербайджан должен прекратить блокирование единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром
|Глава МИД Армении: Баку продолжает проводить политику геноцида в отношении армян Нагорного Карабаха
|В Москве рассчитывают на восстановление полноценного транспортного сообщения между Арменией и Арцахом в самое ближайшее время
|Глава МИД Армении: Попытки сделать применение силы нормой в межгосударственных отношениях должны безоговорочно осуждаться и отвергаться
|Карен Донфрид: Закрытие Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению и Арцах, имеет серьезные гуманитарные последствия
|Глава МИД Армении призвал Генсека ООН адресно отреагировать на действия Азербайджана в Бердзорском коридоре
|Пашинян настаивает: нелепы и даже невежественны утверждения о том, что Армения устно обещала Азербайджану <коридор>
|Армянский депутат направила срочные обращения в соответствующие органы ООН, СЕ, ОБСЕ в связи с гуманитарным кризисом в Арцахе
|Советник госминистра Арцаха подвел итоги первого дня сидячей забастовки перед зданием ООН в Ереване
|Гегам Степанян представил график акций протеста перед зарубежными диппредставительствами в Ереване на фоне блокады Нагорного Карабаха
|Не прошло и года: Международные структуры начали реагировать на блокаду Азербайджаном единственной дороги, связывающей Армению с Арцахом
|Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана
|Враг обстрелял армянские позиции в направлении Норабака и Срашена
|Голубь мира пал от рук азербайджанского "эколога"
|Применение «умных» решений в финансовых компаниях: Америабанк – партнер саммита Silicon Mountains 2022
|Участники акции: Условия, которые официальный Баку создал сегодня для народа Арцаха, являются явными проявлениями геноцида
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Депутат: Прямой диалог между Степанакертом и Баку является путем решения нагорно- карабахской проблемы
|Европарламентарии: Это только начало, настоящая цель азербайджанской диктатуры - этническая чистка Арцаха
|Араик Арутюнян подписал указ о ряде мер, реализуемых в условиях объявленного на территории Республики Арцах военного положения
|Никосия призывает Азербайджан немедленно приступить к полному восстановлению движения в Нагорный Карабах
|В отношении экс-главы Федерации футбола Армении возбуждено очередное уголовное дело
|Парламент Армении принял заявление по ситуации в зоне Лачинского коридора
|Посол: Иран считает опасным любое геополитическое изменение на Южном Кавказе
|Спикер НС РА: Российская Федерация готовит заявление о ситуации в зоне Лачинского коридора
|Заместители главы МИД Армении призвали предотвратить этнические чистки армян в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении призывает международных акторов и правительства стран применить все возможные дипмеры для деблокады Арцаха
|Фонд "Татоян": Армянские СМИ не имеют возможности работать на перекрытой Азербайджаном части дороги Арцах-Армения
|Вазген Манукян: Наш заклятый враг в лице Азербайджана угрожает существованию армянской государственности
|Госминистр: Ситуация в Арцахе продолжает оставаться напряженной, но народ готов бороться
|Госминистр Арцаха поручил в срочном порядке разработать механизмы для обеспечения топливом служб первоочередной важности
|В связи с ситуацией в Арцахе оппозиция в парламенте Армении инициирует срочное проведение внеочередного заседания
|Министр здравоохранения Армении обратилась в ВОЗ в связи с здравоохранительным кризисом в Арцахе
|Ситуация в Нагорном Карабахе может постепенно перерасти в новый вооруженный конфликт - Томас де Ваал
|Артак Бегларян объявил о начале бессрочного сидячего пикета перед офисом ООН в Ереване
|Первопрестольный Эчмиадзин о провокации Баку: Реальность неоспорима - безопасная жизнь арцахских армян невозможна в составе Азербайджана
|Европарламентарий: власти Азербайджана осуществляют в отношении армян Нагорного Карабаха политику государственного терроризма
|Вице-спикер НС Армении представил французскому сенатору ситуацию вокруг Арцаха
|Спикер НС РА: На попытки Азербайджана уничтожить арцахских армян мир снова промолчит?
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