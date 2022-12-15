Четверг, 15 Декабря 2022 16:20

АрмИнфо. Агентство США по международному развитию (USAID) запускает пятилетнюю программу, направленную на поддержку правительства РА в построении более беспристрастной и независимой системы правосудия. Программа финансируется Агентством США по международному развитию, реализуется компанией Development Professionals, Inc.

На презентации проекта директор миссии USAID в Армении Джон Алело отметил, что программа USAID-Армения готова поддержать Армению в решении проблем, которые подрывают фундаментальные основы правосудия, в том числе, низкая эффективность системы управления судебными делами, перегруженность судов и недостаточный уровень прозрачности решений, Программа, по его словам, будет способствовать повышению независимости и эффективности судебной системы за счет укрепления потенциала судов, органов самоуправления и образовательных учреждений, а также усиления многостороннего контроля за реализацией реформ в сфере правосудия.

В презентации программы участвовали председатель Конституционного суда РА Арман Диланян, член Высшего судебного совета РА Ерануи Туманянц, исполняющий обязанности министра юстиции РА Григор Минасян, ректор Академии юстиции Сергей Аракелян, члены правительства, другие высокопоставленные гости, представители международных организаций, представители общественных организаций и СМИ. В ходе мероприятия участники также имели возможность в неформальной обстановке обсудить текущие проблемы сектора юстиции в Республике Армения и возможности их решения.