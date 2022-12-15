Четверг, 15 Декабря 2022 16:18

АрмИнфо. В ходе состоявшегося сегодня рабочего совещания под руководством государственного министра Республики Арцах, начальника оперативного штаба Рубена Варданяна были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением нормальной жизнедеятельности населения в ситуации, созданной блокадой Арцаха Азербайджаном. Об этом сообщает правительство Арцаха.

Открывая встречу, Рубен Варданян указал на необходимость строжайшего соблюдения всеми государственными органами правил режима военного положения, и проявления высокой дисциплины. <Мы все равны перед законом, занимаемая должность не может давать преимущество в решении какого-либо вопроса. Только при таком подходе можно преодолеть трудности, а также чувство несправедливости", - подчеркнул Рубен Варданян. В ходе совещания должностные лица доложили госминистру об имеющихся запасах продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров первой необходимости и текущей ситуации на рынках этих товарных групп. Касаясь возможных проявлений инфляции, госминистр счел недопустимым использование столь сложной ситуации для необоснованного повышения цен на товары. Он также поручил чиновникам составить перечень других важных товаров, таких как детское питание и другие товары, которые нуждаются в первоочередном обеспечении.

Также была представлена ситуация, связанная с энергоснабжением, обсуждены вопросы реализации мер, которые позволят минимизировать дефицит электроэнергии. При этом, подчеркнута важность добросовестного осуществления расчетов за потребленную электроэнергию. На совещании отмечалось, что запасов муки в республике достаточно и производство хлеба осуществляется в штатном режиме. Также обсуждалась возможность обеспечения крупных хлебозаводов альтернативным топливом и другими средствами энергообеспечения.