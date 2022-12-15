Четверг, 15 Декабря 2022 15:18

АрмИнфо.Трехсторонние заявления лидеров Армении, Азербайджана и России равноценны, и обязательны с точки зрения выполнения для всех трех сторон. Об этом 15 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу дать оценку поведению Азербайджана, который безнаказанно нарушает обязательства в рамках трехстороннего заявления.

По ее словам, эти три государства не только подписанты этих заявлений, но они же, их и вырабатывали.

"То есть, они договорились о вещах, которые потом были положены на бумагу, под которой все подписались. Поэтому, здесь никакого перетягивания каната быть не должно. Все бумаги, которые подписаны сторонами, выработаны на коллективных началах. Процесс шел практически у вас на глазах. Мне кажется, никто не должен ставить под сомнение насколько равноценным должен быть документ для одной или другой стороны. Все должны выполнять то, под чем подписались", - отметила Захарова.

На уточнение, как в Москве относятся к тому, что Азербайджан не только перекрыл единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром, но и оставил без газа всё население Нагорного Карабаха, представитель МИД России заявила, что Москва как раз занималась процессом разблокировки транспортных и экономических связей в регионе, возвращением жизни в мирное русло. В этом ключе она напомнила о переговорном треке под сопредседательством вице-премьер-министров РФ, АР и РА.

"Комиссия кстати, работает на регулярной основе. Последнее заседание состоялось 6 декабря в Москве. Поэтому, мы как раз нацелены на разрешение сложных вопросов в данной связи, а не создании новых. Из этого и исходим", - сказала Захарова, так и не ответив на суть вопроса.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Заметим, что эти действия вражеской стороны противоречат 6 пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.