Четверг, 15 Декабря 2022 12:37

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14 декабря в Нью-Йорке встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян рассказал Генсеку ООН о последних процессах в регионе. В частности, о закрытии Азербайджаном с 12 декабря Бердзорского (Лачинского) коридора, о перекрытии газоснабжения Нагорного Карабаха и возникших в результате этих действий, серьезных гуманитарных вызовов. Была подчеркнута необходимость адресной реакции международного сообщества на сложившуюся ситуацию.

Глава МИД РА также коснулся проблемы продолжающейся оккупации Азербайджаном суверенных территорий Армении, урегулирования отношений Армения-Азербайджан нагорно-карабахского конфликта.

Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан продолжает свою политику силы или угрозы применения силы, милитаристскую риторику и армянофобию, а также максималистские подходы, тем самым подрывая стабильность и безопасность на Южном Кавказе.

В то же время глава МИД РА подтвердил приверженность Армении установлению стабильности и мира в регионе.

Добавим, что ранее офис Генсека ООН, как бы это не тривиально звучало, призвал стороны обеспечить свободное передвижение по коридору.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.