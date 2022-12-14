Среда, 14 Декабря 2022 18:20

АрмИнфо.Бердзорский (Лачинский) коридор перерезан азербайджанской армией. Блокада армянского народа Арцаха/Нагорного Карабаха должна быть снята! Об этом говорится в заявлении группы дружбы с Нагорным Карабахом в Европарламенте.

В заявлении констатируется, что этот коридор является единственным связующим звеном между Нагорным Карабахом и Арменией.

"Это жизненно важно для выживания населения, осажденного мощной и кровожадной армией, которая начала новую войну осенью 2020 года и продолжающая свою агрессию, несмотря на действующее перемирие, установленное под эгидой России.

Бакинский диктатор Ильхам Алиев перекрыл этот перекресток, и многие армяне теперь застряли на этой высокогорной дороге с наступлением зимы", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем, парламентарии обратили внимание, что в Арцахе снабжение прекращено, и население вынуждено будет перейти на режим экономии, если ничего не будет сделано для скорейшего снятия блокады.

"Группа дружба с Нагорным Карабахом в Европарламенте осуждает нарушение соглашений о прекращении огня азербайджанской армией и требует немедленного снятия блокады Лачинского коридора, вызванной азербайджанскими нападками, несмотря на присутствие российских миротворческих сил", - отметили депутаты, призвав ЕС встать на защиту армянского народа, подвергающегося нападкам.

"Это срочно: эти агрессии только начало; настоящая цель азербайджанской диктатуры - этническая чистка Арцаха. Неужели мы позволим безнаказанно совершить новое преступление против человечности в отношении армянского народа спустя 110 лет после геноцида?" - говорится в заявлении, под которым подписались председатель партии "Европейский свободный альянс", член Европейского парламента (MEP) из Франции Франсуа Альфонси, французский политик и член MEP из Франции Сильви Гийом, голландский политик, член MEP Питер ван Дален.