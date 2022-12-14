Среда, 14 Декабря 2022 18:18

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Кипра обеспокоено сообщениями о перебоях в движении транспорта в Бердзорском (Лачинском) коридоре, что привело к блокаде жителей Нагорного Карабаха и нарушению линии снабжения региона. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Кипра.

"Беспокойство усиливается и информацией о прекращении поставок природного газа. Министерство иностранных дел Республики Кипр призывает Азербайджан немедленно приступить к полному восстановлению

дорожного движения и энергоснабжения во избежание дальнейшего

ухудшения гуманитарной ситуации в регионе", - резюмировали в МИД

Кипра.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, со вчерашнего вечера, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. С призывами восстановить движение, накануне поздно вечером, спустя более суток, распространили Госдеп США, Франция и ЕС.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.