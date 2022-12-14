Среда, 14 Декабря 2022 18:13

АрмИнфо.Иран считает опасным любое геополитическое изменение на Южном Кавказе, и выступаем против этого. Об этом 14 декабря заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Напомнив о том, что Тегеран полностью поддерживаем территориальную целостность стран Южного Кавказа, он отметил, что вопрос безопасности и стабильности на Южном Кавказе для иранской стороны является очень важным.

Вместе с тем, касаясь региональной платформы "3+3", Джалали отметил, что Иран считает этот формат по Южному Кавказу весьма удачным и принял активное участие в первой московской встрече этого формата.

"Что касается платформы "3+3", вы знаете, что Иран является одним из участников данного формата. Мы проявили активное участие в первой встрече. Мы считаем, что эта платформа является хорошей и благоприятной. Считаем самым оптимальным путем тот путь, которого придерживаются шесть участников данного формата, я имею в виду и диалог, взаимодействие, а также переговоры", - сказал посол Ирана, передают СМИ.

Напомним, в декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Грузия отказалась участвовать в инициативе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что сейчас ведется подготовка нового заседания платформы "3+3", согласовываются дата мероприятия и повестка