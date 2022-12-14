Среда, 14 Декабря 2022 18:10

АрмИнфо. В соседних странах еще не поняли, что у армянского народа имеются <красные линии>. Об этом 14 декабря с трибуны Национального Собрания заявил спикер парламента

Ален Симонян, комментируя ситуацию, сложившуюся в зоне Лачинского коридора.

По словам спикера, попытки оказать давление на Армению и Арцах работать уже не будут. Симонян в то же время призвал обратить внимание на ряд факторов. В частности, спикеру непонятны заверения официального Баку о предоставлении жителям Арцаха того же статуса, что и гражданам Азербайджана. <Что это за статус такой? Заложники? Отключение газа в зимний период?>, - вопрошал Симонян, указав на необходимость проведения с партнерами переговоров о международном мандате наблюдательских миссий в Арцахе, в том числе, в рамках 12 государств - членов Минской группы ОБСЕ.

Спикер указал и на мандат российских миротворческих сил в Арцахе. Он подчеркнул, что независимо от того, удовлетворены ли армянские стороны их деятельностью или нет, ситуация в очередной раз доказала необходимость присутствия миротворцев в регионе, мандат которых должен быть продлен. Симонян заметил также, что есть необходимость в обсуждениях форматов присутствия в регионе миротворческих сил других организаций и стран. <По положению на текущий момент США, ЕС и Франция уже выступили с соответствующими адресными заявлениями. По нашим данным, и Российская Федерация готовит аналогичное заявление, которое армянский народ давно ждет от своего союзника. Надеемся, что на этот раз не будем разочарованы >, - подчеркнул спикер.