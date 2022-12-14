Среда, 14 Декабря 2022 14:10

АрмИнфо.В Арцахе нет никакой паники в связи с действиями Азербайджана, перекрывшего дорогу Степанакерт- Горис, связывающую республику с Арцахом. Об этом в прямом эфире со своей страницы в Facebook заявил государственный министр Арцаха Рубен Варданян.

Он отметил, что уже более 48 часов республика находится в блокаде, но народ Арцаха готов бороться. <Меня это вдохновляет. Я горд, что нахожусь с вами. Ощущаю единство>, - заявил государственный министр, добавив, что будет каждое утро выходить в прямой эфир, чтобы напрямую отвечать на беспокоящие граждан республики вопросы. <Это необходимо для того, чтобы вы получали информацию от нас, а не из различных сплетен. Тем более, что враг использует различные методы, в том числе, и фейковые, в целях посеять панику>, - отметил Варданян.

Он подчеркнул, что в повестке имеется несколько ключевых вопросов, главным из которых является проблема топлива. <Мы не знаем, как долго будет продолжаться эта блокада, и сколько времени понадобится для доставки топлива в Арцах. По этой причине в республике введен режим

экономии, который обязателен для всех>, - подчеркнул госминистр. Он также сообщил, что в первую очередь, топливом будут обеспечиваться специальные службы и скорая помощь, а также граждане, которым это необходимо. Варданян отметил, что процесс распространения топлива будет прозрачным и открытым.

Он также указал на необходимость решения вопроса людей, оказавшихся в этой ситуации разделенными. Имеются случаи, когда родители находятся в Арцахе, а дети - в Армении. <Заверяю вас, что делается все возможное для того, чтобы у них были хорошие условия. Выражаю благодарность мэру Гориса, который делает все возможное для решения проблем арцахских детей>, - подчеркнул государственный министр, добавив, что Степанакерт готов к переговорам с Азербайджаном, если эти переговоры будут уважительными.

Коснулся Варданян и деятельности российских миротворцев. <Мы понимаем все те проблемы, с которыми они столкнулись, но настаиваем, что эта деятельность должна быть открытой и направленной на обеспечение безопасности жителей республики, свободного проезда граждан в Армению и обратно. Ситуация продолжает оставаться напряженной, и возможна любая провокация. Очень важно не поддаваться на них, как не поддаваться на различные слухи, спокойно жить и работать. Мы работаем в нормальном рабочем режиме и будем делать все возможное, чтобы эта ситуация разрешилась в нашу пользу>, - сказал государственный министр Арцаха.

12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис. Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР.Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, со вчерашнего вечера Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала различного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако карабахцы не позволили врагу сделать это.