Среда, 14 Декабря 2022 11:26

АрмИнфо.Франция призывает к безоговорочному восстановлению доступа и поставок в Нагорный Карабах при соблюдении прав проживающего там населения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Франции в Азербайджане.

Вместе с тем, в заявлении выражается сожаление в связи с тем, что в течение более 24 часов прекращено движение транспорта по коридору, связывающему Армению и Нагорный Карабах, что имеет серьезные гуманитарные последствия для местного населения.

Также напоминается, что в соответствии с трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года Азербайджан взял на себя обязательства по обеспечению безопасного движения людей, транспортных средств и товаров по Бердзорскому (Лачинскому) коридору в обоих направлениях.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, со вчерашнего вечера, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Международное сообщество достаточно вяло реагирует на этот террор, учиненный диктаторским режимом Алиева. С призывами восстановить движение, накануне поздно вечером, спустя более суток, распространили Госдеп США и ЕС.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.