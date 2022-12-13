Вторник, 13 Декабря 2022 17:45

АрмИнфо.С момента окончания Карабахской войны в 2020 году, территория Нагорного Карабаха была соединена с Арменией единственной дорогой. Эта дорога уже более 24 часов заблокирована правительством Азербайджана. Гуманитарная катастрофа неизбежна. Об этом на своей странице в Твиттер написал Дастин Хоффманн, глава офиса руководителя партии "Die PARTEI", депутатa Европарламента от ФРГ Мартина Зоннеборна .

При этом он констатировал, что блокирующие выдают себя за активистов-экологов, но в это никто не верит.

"Помимо того, что политические протесты в Азербайджане обычно подавляются с применением грубой силы, эти "демонстранты" должны были заранее пересечь запретную военную зону.

Акция протеста организована правительством Азербайджана и является частью государственной программы террора против гражданского населения в Нагорном Карабахе. Дорогу фактически охраняют российские миротворцы, но они пока ничего не предприняли", - написал депутат.

Вместе с тем он констатировал, что у армян Нагорного Карабаха остались горькие воспоминания: после мирных демонстраций в 1988 году, Азербайджан установил полную блокаду региона.

"За блокадой последовала жестокая военная агрессия, начавшаяся в 1991 году и направленная в первую очередь против гражданского населения (полный отчет HWT - https://www.hrw.org/reports/1992%20Bloodshed%20in%20Cauc%20- %20Escalation%20in%20NK.pdf).

История повторяется: модели поведения Азербайджана предсказуемы. Международное сообщество могло бы извлечь из этого уроки и отреагировать соответствующим образом. Но все наоборот: специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар хранит молчание. Внешнеполитическая линия федерального правительства и ЕС - это полная капитуляция перед жестокой диктатурой в Баку. Германия и ЕС стоят на стороне Алиева и делают друг друга сообщниками", - резюмировал политик. Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Заметим, что власти Армении отреагировали на ситуацию лишь сегодня к полудню. Премьер Ра созвал заседание Совбеза, а МИД выступило с заявлением. Даже Омбудсмен Армении отреагировала лишь спустя сутки, да и то, только после серьезной критики в адрес правозащитной структуры со стороны граждан. Молчат и все международные структуры - поборники защиты прав человека. Все как "воды в рот набрали". Так и получается, что всё же в деле защиты прав человека действуют двойные стандарты, и гуманизм определяется цветом кожи... И кому-то агрессия и терроризм сходит с рук, поскольку энергоресурсы всё же дороже "крови армян".

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили врагам попасть на рудники.