Вторник, 13 Декабря 2022 16:20

АрмИнфо.Арцах предлагает придать российским миротворцам мандат Совбеза ООН и увеличить их численность. Об этом 13 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил и.о. главы МИД Арцаха Давид Бабаян, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, 1980 миротворцев по всему периметру слишком мало, для того, чтобы обеспечивать безопасность в полной мере.

"Во-вторых, мы предложили придать миротворцам международный мандат, желательно от СБ ООН. Это придаст международную легитимность и позволит пресекать подобные провокации. Сейчас миротворцы не уполномочены принуждать к миру, как это было в Косово и иных местах. Международный мандат даст новое качество миссии, и тогда может ситуация была бы более стабильной. Произошло грубейшее нарушение международных договоренности от 9 ноября 2020 г", - заявил Бабаян.

По его словам, без российской миротворческой миссии не будет обеспечена безопасность Нагорного Карабаха. "Как я уже сказал, мандат иной, чем был у миротворцев в Косово, Боснии, иных местах. Они следят, чтобы стороны цивилизованно выполняли обязательства. Но если у одной из сторон терроризм возведен в ранг государственной политики, миротворцы оказываются в затруднительном положении. Вся дорога проходит по территории Азербайджана. Приходит толпа, в том числе женщины. Вот вы на месте миротворцев как поступите? Потому мы говорим

- необходимо продлить мандат, увеличить численность миротворцев и придать международный мандат", - подчеркнул Бабаян.

Отвечая на вопрос, могут ли миротворцы решить вопрос силой, министр ответил отрицательно. "Полномочий на применение силы у них нет, этот казалось бы маленький вопрос решается на государственном уровне. Маленьким он может показаться кому-то, для нас же это вопрос жизни и смерти", - добавил Давид Бабаян.

Вместе с тем он подчеркнул, что собравшиеся в Бердзорском коридоре кто угодно, только не экологии, а это лишь уловка для блокады населения Нагорного Карабаха. "Это в том числе и представители различных силовых структур АР. Это постановка. Завтра они пришлют артистов или велосипедистов. Да, даже если есть какие-то экологические вопросы, разве их так решают? У нас к ним тоже множество экологических вопросов. Те же азербайджанцы применили фосфорные бомбы в отношении мирных жителей Арцаха в ходе 44-дневной войны. У нас есть множество доказательство этому", - сказал он.

При этом он отметил, что для обсуждения вопросов есть общепринятые методы.

"Здесь еще одна тонкость. Прибегнув к этой уловке, азербайджанцы завтра потребуют закрытии рудников на территории Арцаха, а это один из важнейших локомотивов нашей экономики, и которые, кстати говоря, соблюдает все экологические нормы", - отметил Бабаян.

Было также отмечено, что Кашенский рудник находится в более 20 км от самого близкого азербайджанского населенного пункта и естественно не может оказать никакого экологического воздействия, в том числе на водные ресурсы азербайджанской стороны.