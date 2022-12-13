Вторник, 13 Декабря 2022 16:12

АрмИнфо.В Степанакерте ожидают, что ЕС даст соответствующую оценку действия Азербайджана, так как происходит гуманитарная катастрофа, проявление геноцидальной политики. Об этом 13 декабря на пресс- конференции в Ереване заявил и.о. главы МИД Арцаха Давид Бабаян на уточнение, какие ожидания у Степанакерта от Брюсселя, учитывая, что мониторинговая миссия продлится до 19 декабря и не будет продолжена.

"Мы уже направили ряд официальных писем разным европейским структурам. Надеемся, что будут предприняты конкретные шаги и будут адресные оценки и санкции в отношении Азербайджана. Безразличие одно из самых опасных проявлений", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что Арцах уже 29 часов в полной блокаде. "Тотальная блокада уже факт. Что касается, будет ли это началом для более масштабных действий со стороны Азербайджана - это в какой-то мере зависит от соответствующе реакции международного сообщества. Если не будет реакции, сочувствия народу Арцаха и будет безразличие- это может повлечь новые развития, если не сейчас, то в следующий раз. Безнаказанность поощряет агрессию", - заявил Бабаян.

По его словам, безнаказанность, а в некоторых случаях и поощрение агрессии, к примеру, со стороны Турции, приводит к тому, что Азербайджан в 21-ом веке обрекает целый народ на голод.

В свою очередь Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян отметил, что Евросоюз

- структура, основанная на общечеловеческих правах и ценностях, и занимается пропагандой прав человека в мире. "Но, к сожалению, мы видим, что эти преступные действия Азербайджана до сих пор не удостоились какой-либо адекватной оценки со стороны этой структуры. В последний период энергоресурсы и геополитические интересы оставляют в тени повестку прав человека, и в целом права человека в мире. Но, это не должно быть так, конкретно в ЕС. Структура, распространяющая эту повестку в мире, первая должна придерживаться и защищать ее. Я считаю, что ЕС должны ввести санкции в отношении Азербайджана за грубейшее нарушение и попирание прав человека в Арцахе", - сказал Омбудсмен Арцаха.