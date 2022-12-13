Вторник, 13 Декабря 2022 15:07

АрмИнфо.11 декабря в поддержку военнослужащих и их семей, пострадавших от боевых действий в Армении и Арцахе открылся благотворительный онлайн-аукцион #ArtForArmenia .

В онлайн-аукционе представлены более 50 работ художников и скульпторов со всего мира, пожертвовавших свои работы. В частности, на торги выставлены работы Юрия Григоряна, Арутюна Джинаняна (Джино), Екатерины Рожковой, Галины Быстрицкой, Арама Даниеляна, Рафаэля Манукяна и других.

Бенефициарами аукциона станут сразу два фонда: Фонд <Страхования Военнослужащих> и Фонд <Ваге Меликсетяна>. Торги пройдут с максимальной прозрачностью - победители торгов будут сами переводить сумму напрямую в фонд.

Благотворительный аукцион #ArtForArmenia пройдет онлайн на базе новой аукционной площадки The Artfor's и продлится до 18 декабря.

Согласно сообщению площадки The Artfor's, это же второй по счету аукцион. Первый состоялся в ноябре 2020 года, в рамках которого удалось собрать более 3 млн руб. в пользу помощи пострадавшим от военных действий.

С большей частью работ можно ознакомиться в галерее ArtKvartal в Ереване с 11 до 14 декабря.

Фонд <Страхования Военнослужащих> был основан в 2017 году для предоставления денежной компенсации семьям погибших героев и ветеранам, получившим тяжелые ранения в результате войны. Ресурсы Фонда формируются за счет обязательных взносов, которые платит каждый налогоплательщик в Армении и Арцахе, добровольных пожертвований из более чем 70 стран мира, а также от управления активами. На текущий момент Фонд выплатил компенсацию в размере более $176 млн. 5054 семьям, из которых 4637 - это пострадавшие после войны 2020 года. Фонд <Ваге Меликсетян> основан в память о погибшем на войне 2020 года в Арцахе клиническом фармацевте Ваге Меликсетяне для того, чтобы продолжать его дело, посвященное развитию клинической фармации в Армении. За два года фонд предоставил именные стипендии школьникам и будущим клиническим фармацевтам в размере 7 млн. драм ($17500).

Вся сумма от аукциона будет направлена на создание <Центра развития фармации имени В. Меликсетяна>. Для первого этапа создания Центра необходимо 20 млн. драмов , из которых уже собрано 9 млн.драмов.

Полный каталог работ доступен на сайте аукциона theartfors.com .