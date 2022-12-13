Вторник, 13 Декабря 2022 15:02

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял участие во внеочередной сессии Национального собрания, где было принято заявление о предотвращении гуманитарной катастрофы, угрожающей народу Арцаха.

В своем выступлении президент Арутюнян представил военно-политическую ситуацию вокруг Арцаха, подчеркнув, что власти республики, будучи готовыми к диалогу с Азербайджаном, имеют красные линии, которые они не будут переходить.

Меж тем, согласно видеоролику с заседания, в ходе своего выступления в парламенте Арутюнян отметил, что Степанакерт не пойдет на односторонние уступки - любая уступка приведет к новой уступке.

"Требования Азербайджана, разумеется, не носят экологического характера. Последний митинг в Степанакерте, назначение Рубена Варданяна госминистром и мой визит во Францию в Азербайджане восприняли болезненно. У них сформировался стереотип, что мы смирились с социальными, бытовыми проблемами и откажемся от политики национального самоопределения. Для Азербайджана это было шоком, вплоть до многочисленных угроз в мой адрес, в отношении меня и так далее. Провокационные действия не дадут результатов, Степанакерт не пойдет на односторонние уступки. Когда они потребовали провести экологический мониторинг на территории арцахских рудников, мы взамен представили свои требования. Но они проигнорировали наши предложения. Если целью Азербайджана является экологический мониторинг, то мы дали согласие на это, но они отказались, поскольку их целью было перекрыть дорогу", - сказал Арутюнян.

При этом он призвал проживающих в Армении и Диаспоре армян мирными акциями сделать слышимым голос Арцаха перед международным организациям, довести до их сознания сообщив, что в Арцахе гуманитарная катастрофа. "Мы не должны отчаиваться. Мы должны осознавать, что в случае любой уступки посредством давлений нас ждут новые уступки. До сегодняшнего дня мы не шли на какие-либо уступки, никогда не решали какой-либо вопрос в одностороннем порядке или по принуждению. Всегда были разговоры, в результате которых мы приходили к согласию. Это были проблемы, связанные с инфраструктурами, дорогами, использованием Сарсангских вод. Всегда был диалог, на этот раз это правило было нарушено",- заявил Араик Арутюнян, коснувшись закрытия со вчерашнего дня азербайджанцами Бердзорского коридора.