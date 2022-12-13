Вторник, 13 Декабря 2022 15:01

АрмИнфо.Перекрытие так называемыми азербайджанскими <экологическими активистами> дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, преследует ряд целей.

Одна из которых сводится к созданию гуманитарной катастрофы в Арцахе, население которого неоднократно, в том числе после войны 2020 г., отвергало какую-либо перспективу пребывания в составе Азербайджана, настаивая на необходимости реализации своего естественного права на самоопределение. Такое мнение в своем Telegram - канале выразил доктор политических наук, эксперт в области трансграничных инфраструктурных проектов Ваге Давтян.

По словам эксперта, в этом смысле, действия Баку, нацеленные на парализацию транспортной связи между Арменией и Арцахом, есть прямое нарушение международного гуманитарного права, а также базовых основ международного права как такового.

Другая, не менее значимая задача, преследуемая Баку, - демонстрация неэффективности и, следовательно, неуместности пребывания российских миротворцев. Если называть вещи своими именами, считает Давтян, то это - прямой вызов российскому присутствию в Арцахе и в регионе в целом.

Скорее всего, в ближайшие часы вопрос будет урегулирован, однако важно понимать, что сегодняшние события симптоматичны, и их важно рассматривать с точки зрения возможности развития ситуации вокруг Арцаха в краткосрочной перспективе.

По мнению политолога, продвигаемый ''мирный договор'' с Азербайджаном не имеет смысла и, по сути, невозможен без определения статуса Арцаха в соответствии с правом народов на самоопределение. В противном случае, любой документ, подписанный Ереваном, приведет к геноцидальным последствиям для арцахских армян. <Как писал Шлегель, история - это пророк наоборот. Сегодня это важно осознавать, как никогда>, - отметил Давтян.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, "по экологическим причинам". Армянские телеграмм-каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские <экологи> засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки".