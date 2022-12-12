Понедельник, 12 Декабря 2022 12:32

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 декабря, выступая на четвертом Глобальном форуме <Против преступления Геноцида> под названием <Предотвращение геноцида в эпоху новых технологий> в Ереване назвал последние действия Азербайджана в Лачинском коридоре провокацией.

По словам премьера, некоторые пытаются провести параллели между Лачинским и другими, возможными коридорами в регионе. Между тем, Лачинский коридор является коридором предотвращения геноцида. <Закрытие, прекращение деятельности этого коридора значит обречение армянства Нагорного Карабаха на геноцид, по трем сценариями>, - указал он.

В качестве первого сценария Пашинян отметил изгнание армян из Нагорного Карабаха, когда они не имеют возможности жизнь в своих домах, на своей земле. <Подобную мини- модель мы видим в Гадрутском районе, где после 44-дневной войны 2020 года армяне не живут>, - сказал премьер, напомнив, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года предусматривает возвращение беженцев в свои дома при содействии Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Тем временем, на сегодня Офису не обеспечен доступ, ни говоря уже о возвращении армян в свои родные дома.

Вторым возможным сценарием глава правительства назвал потерю идентичности. <Та борьба, которую ведет Азербайджан против армянских топонимов и культурно- исторического наследия, является самым ярким примером этого. Зачастую, когда говорится о безопасности, имеется в виду физическая безопасность, но безопасность идентичности является неотъемлемой частью прав человека>, - сказал Пашинян.

Третьим сценарием, по мнению, главы армянского правительства, является физическое уничтожение. <Реальность и предпосылки этого мы видели и видим, начиная с того, что снайперы берут под прицел людей, ведущих сельскохозяйственные работы, заканчивая бомбардировками мирных городов и жителей в ходе 44-дневной войны>, - сказал премьер­министр Армении.

3 декабря сообщалось, что на участке перекрестка Шуши-Карин так группа азербайджанцев в гражданской одежде по надуманным экологическим причинам перекрыла трассу Степанакерт - Горис. Единственная дорога, которая соединяет Армению и Арцах, была блокирована в течении трех часов, однако после переговоров в участием представителей российского миротворческого контингента дорога была разблокирована.

10 декабря азербайджанская сторона, принимая за основу письмо командованию миротворческих войск Российской Федерации, дислоцированных в Республике Арцах для наблюдения за рудниками Мартакертского района, планировала посетить рудники Дромбон и Кашен. Как сообщил информационный штаб Арцаха, разовое визуальное посещение вышеуказанных шахт было разрешено командованием миротворческих войск по указанию их начальства. Однако, группа работников рудника не позволила азербайджанцам почетить рудники. В СМИ циркулирует информация, что азербайджанцы сегодня вновь перекрыли Лачинский коридор - единственный транспортный маршрут, связывающий Арцах с Арменией.