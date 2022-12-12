Понедельник, 12 Декабря 2022 10:40

АрмИнфо.МИД Азербайджана выразил ноту протеста России.

Так, недовольство азербайджанской стороны связанно с тем, что группа жителей Арцаха вполне на законных основаниях не допустила так называемых экологов на территорию месторождений Дрмбон и Кашен в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе. О "Министерство иностранных дел передало российской стороне ноту. Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям", - говорится в сообщении МИД АР.

Заметим, 10 декабря азербайджанская сторона, принимая за основу письмо командованию миротворческих войск Российской Федерации, дислоцированных в Республике Арцах для наблюдения за рудниками Мартакертского района, планировала посетить рудники Дромбон и Кашен. Как сообщил информационный штаб Арцаха, разовое визуальное посещение вышеуказанных шахт было разрешено командованием миротворческих войск по указанию их начальства.

"Учитывая, что предложенный план не был согласован с властями Республики Арцах и организацией, эксплуатирующей шахты, сотрудники горнодобывающей организации и жители близлежащих населенных пунктов самопроизвольно перекрыли доступ вышеуказанной группы к территориям шахт.

Для разрешения создавшейся ситуации к местам встреч выехали представители властей Республики Арцах, и в результате переговоров было принято решение прекратить запланированный обход шахт и решить вопрос после дополнительных обсуждений.

Призываем граждан Республики Арцах воздержаться от распространения непроверенной информации и следить только за официальной информацией. Уверяем вас, что власти предпринимают все шаги, чтобы избежать излишней напряженности и урегулировать все вопросы в соответствии с законодательством Республики Арцах", - отмечалось в сообщении Инфоштаба НКР.

Добавим также, что последнюю неделю азербайджанская сторона приступила к активным шагам по дискредитации деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.