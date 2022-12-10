Суббота, 10 Декабря 2022 16:29

АрмИнфо. Арцах должен остаться армянским, развитой и счастливой страной. Об этом в интервью Общественному телевидению Арцаха заявил государственный министр республики Рубен Варданян.

Другой вопрос, по его словам, что вера жителей республики в подобное развитие событий несколько снизилась, люди не верят в будущее, не верят лидерам и руководителям. <Но я уверен, что мы можем достичь наших целей, но это потребует от нас больших усилий и работы>, - сказал государственный министр, отметив в числе приоритетов пересмотр к системе управления, что позволит вернуть в общество веру в своих руководителей. <В условиях кризиса, если ты не веришь своим лидерам, своим руководителям, ты ничего не добьешься. Второе, очень важно, чтобы граждане осознали необходимость в единстве, и, наконец, третье, все должны осознать, что изменения неизбежны, но эти изменения станут болезненными для элиты, которые ранее обладали очень большими возможностями>, - подчеркнул Варданян.

Он добавил, что в сложившейся ситуации президент республики Араик Арутюнян предоставил государственному министру широкие полномочия, в том числе, по формированию нового состава правительства, многие из которых являются временно исполняющими обязанности. Но это, как заметил госминистр, не означает, что они плохо работали. Каждый из них с честью выполнял поставленные перед ними задачи, однако сегодня ситуация требует новых решений. Очень важно, отметил госминистр, чтобы те жители Арцаха, которые временно переселились в Армению, вернулись на родину, для чего необходимо решить проблемы, связанные с безопасностью, строительством жильья, созданием рабочих мест. <Сделать это необходимо как можно скорее, поскольку затягивание с решением данных проблем, осложняет возвращение вынужденных переселенцев. На новом этапе требуются новые идеи, новые подходы, новые программы, новые методы управления. После выяснения всех этих вопросов будет сформирована команда управленцев, которая согласится с важностью этих целей>, - сказал Варданян.

Он отметил, что власти Азербайджана делают все для того, чтобы арцахцы покинули свои земли, свидетельством чему являются события в Бердзоре. Для того, чтобы подобного рода провокации не повторялись, армяне, как Арцаха, так и Армении должны объединиться. В настоящее время имеются риски, связанные с возможностью тяжелой зимы. <Отечественная война армянского народа не закончилась. Да, у нас нет ежедневных человеческих жертв, но сама ситуация диктует необходимость в постоянной готовности. Закрытие дороги, связывающей Арцах с Арменией, препятствования в проведении сельскохозяйственных работ могут повторяться и в будущем. Для Азербайджана положительные изменения в Арцахе стали неожиданностью, и его реакция на эти изменения была ожидаемой. Мы не должны ориентироваться на мнение Баку, а делать то, что считаем правильным для Арцаха>, - подчеркнул государственный министр.