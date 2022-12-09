Пятница, 9 Декабря 2022 18:02

АрмИнфо.Развитие двусторонних отношений с разными административными регионами Франции является одним из приоритетов внешнеполитической повестки Арцаха. Об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян в рамках встречи с заместителями председателя регионального совета Оверн-Рон- Альп Никола Дарагоном и Тери Коваксом, а также ответственными лицами регионального совета.

Согласно сообщению Главного информационного управления главы государства, в ходе встречи стороны подписали совместную декларацию, в которой выражено убеждение, что конфликт между Азербайджаном, Арменией и Арцахом может быть урегулирован только мирным путем, при условии соблюдения прав человека и международных соглашений. Помимо этого в документе содержится призыв к Франции, Европейскому союзу и международному сообществу быть консолидированными в вопросе защиты прав и территориальной целостности Армении и Арцаха.

В декларации говорится, что, несмотря на подписанное 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление, нападения и обстрелы Армении и Арцаха продолжаются, что доказывает, что Азербайджан не собирается соблюдать ни положения Заявления, ни взятые на себя обязательства в ходе последующих переговоров.

<Напав на Армению после Арцаха, подвергая обстрелам гражданское население и инфраструктуру, Азербайджан хочет посредством применения силы создать экстерриториальную дорогу (коридор) между своей территорией и Нахиджеваном, отрезав территорию Арцаха и Сюникской области>, - отмечено в декларации.

Регион Оверн-Рон-Альп данной декларацией подтверждает свою приверженность принципам и идеям свободы, демократии и равенства, и считает недопустимыми нападения вдоль границ и обстрелы мирных жителей, посредством которых Азербайджан стремится заставить Армению пойти на уступки по вопросу Арцаха и принять суверенитет Азербайджана над Арцахом.

Согласно источнику, в ходе визита состоялась также встреча с мэром Лиона Грегори Дусе, в ходе которой были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего развития связей с городом Лион.

Мэр Лиона заверил, что работа по реализации гуманитарных программ в Арцахе будет продолжена и в дальнейшем.