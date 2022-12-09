Пятница, 9 Декабря 2022 16:54

АрмИнфо.Лачин передан азербайджанской стороне и по этой причине бессмысленно квалифицировать новый маршрут, связывающий Арцах с Арменией, как Лачинский коридор. Об этом АрмИнфо заявил бывший министр иностранных дел Арцаха Арман Меликян, комментируя недавний инцидент, связанный с перекрытием группой азербайджанцев дороги, связывающей две армянские республики.

Днем 3 декабря на подконтрольном российскому миротворческому контингенту (РМК) участке дороги, связывающей Арцах с Арменией, образовалась километровая пробка. Правительство республики заявило, что путь перекрыла <группа азербайджанцев в штатском под предлогом экологической безопасности>, и назвало это провокацией. В свою очередь азербайджанская сторона отчиталась, что отправила специалистов для проведения мониторинга экологической ситуации в регионе, а дорогу перекрыли российские миротворцы. Переговоры с <экологами> взял на себя командующий РМК генерал Андрей Волков. Спустя три часа после данного инцидента дорога был открыта.

Между тем, как считает Меликян, та дорога, которая сегодня действует, не является Лачинским коридором, это всего лишь дорога, находящаяся под контролем российских миротворческих сил, статус которой, в отличие от Лачинского коридора, пока не уточнен. Она проходит через два села Арцаха. Как называть эту дорогу сегодня экс-министр затруднился. <Те, кто сдали Лачин, должны были об этом заранее подумать. Тот коридор, в отличие от нового маршрута, был зафиксирован в международных документах, согласно которым и являлся гуманитарным коридором>, - отметил Меликян.

С этой точки зрения, как считает экс-министр, армянская сторона должна ввести в обращение адекватное обозначение нового маршрута - как транспортной инфраструктуры, обеспечивающей, помимо коммуникационного, еще и политический и гуманитарный функционал, присущий понятию <гуманитарный коридор>. <Мы в этом направлении должны серьезно работать, и, в первую очередь, этим должен заниматься Арцах, чтобы статус дороги был окончательно определен. К решению проблемы должна быть привлечена и Армения>, - подчеркнул Меликян, добавив, что Азербайджан своими действиями привлек внимание к данной проблеме. Дорога была закрыта в районе Шуши, что является свидетельством того, что армянские стороны должны были своевременно позаботиться о строительстве дороги в обход этого города, чего не было сделано. В результате, продолжил Меликян, проблема Шуши теперь будет постоянно сливаться ц другой проблемой - Лачинского коридора.

Что касается российских миротворцев, то, как заметил экс-министр, обеспечение их довольствия полностью осуществляется через территорию Армении, а не Азербайджана. Они даже для въезда в Шуши должны иметь специальное разрешение от Баку. Российские миротворцы свободно перемещаются по армяно-населенным территориям, но не могут так же свободно перемещаться по территориям, находящимся под контролем вооруженных сил Азербайджана. <Каждое обострение ситуации имеет конкретное разрешение, которое согласовывается с командованием в Москве>, - сказал эксперт, добавив, что действия азербайджанской стороны понятны - создать как можно больше трудностей для армян Арцаха.

<Азербайджан просто осуществляет шаги, которые должны были быть спрогнозированы как в Степанакерте, так и в Ереване. Одним словом, отныне Лачин больше не является частью гуманитарного коридора>, - заявил Меликян.

Он добавил, что заявление от 9 ноября 2020 года и последующие документы не предусматривали каких-либо санкций, если та или иная сторона нарушит достигнутые договоренности. <С правовой точки зрения этот документ ничего не значит. Каждая из сторон может делать то, что вздумается, и за это ничего не последует>, - заметил эксперт.

Меликян отметил, что Баку постоянно пытается дискредитировать действия российских миротворцев, что помогает президенту Азербайджана удерживать свой рейтинг на высоком уровне. <Они прямо говорят о том, что в любой момент могут вышвырнуть россиян, как они называют, <со своих территорий>. Для русских же эта ситуация, по большому счету, не катастрофична, поскольку угроза Арцаху позволяет им наращивать свое присутствие в регионе>, - отметил экс-глава МИД Арцаха.